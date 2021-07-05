Во время празднования Дня независимости США умер вратарь «Коламбуса»

Матиасу Кивлениексу было 24 года

Матис Кивлениекс / Фото: F64

Умер 24-летний вратарь «Коламбуса» и сборной Латвии Матис Кивлениекс, сообщила Федерация хоккея Латвии.

По неофициальной информации от портала delfi.lv, голкипер умер в результате несчастного случая. Во время празднования Дня независимости США одна из петард праздничного фейерверка отскочила Кивлениексу прямо в сердце.

В 2017 году латвиец подписал контракт с фарм-клубом «Коламбуса» «Кливленд Монстерс». А с 2019 года периодически играл за «Блю Джекетс». В текущем сезоне голкипер принял участие в двух матчах НХЛ, одержав одну победу при 90,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.40.

Также Кивлениекс принимал участие в недавнем чемпионате мира.