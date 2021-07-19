Впервые в истории НХЛ хоккеист признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

Прокоп сделал каминг-аут

Люк Прокоп / фото - NHL

19-летний проспект «Нэшвила» Люк Прокоп признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Защитник был выбран клубом на драфте 2020 года под 73-м общим номером. В декабре он подписал контракт новичка на 3 года. Свой каминг-аут Прокоп опубликовал в Instagram.

«Хотя последние полтора года были сумасшедшими, они также дали мне шанс найти свое истинное «я». Сегодня я с гордостью публично заявляю о том, что я гей. Я прошел долгий путь, чтобы добраться до этого момента в моей жизни, но я очень доволен своим решением совершить каминг-аут. С юных лет я мечтал стать игроком НХЛ и считаю, что если буду проживать свою подлинную жизнь, это повысит мои шансы осуществить мечты».

Отметим, что Прокоп стал первым геем в НХЛ, который открыто в этом признался.

Ранее хоккеист «Сан-Хосе» поддержал движение в поддержку ЛГБТ.