Впервые за девять лет вратарь признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ

Андрей Василевский оформил пять «шатаутов» в сериях на выбывание

Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.

26-летний хоккеист стал первым вратарем с 2012 года, кто удостоился звания MVP. Василевский завершил плей-офф с 16 победами в 23 матчах, в которых он в среднем пропускал по 1,90 шайбы за матч, отразил 93,7 процента бросков и оформил пять «шатаутов». Василевский стал 14-м вратарем в истории, завоевавшим звание MVP.

После завершения финальной серии 26-летний голкипер поделился своими эмоциями:

«Не могу в это поверить. Очевидно, что награды заслуживает вся команда. Провести пять игр на ноль (в плей-офф) – это все зависит от команды. Мы смогли закрыть соперника четырежды подряд в решающих матчах (в серии), просто удивительно. Не могу больше говорить. Дело вовсе не во мне, а в нашей команде».

Отметим, что форвард «Тампы» повторил достижение 1983 года.

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