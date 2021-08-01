Врач «Донбасса»: «Функционально все хоккеисты «Донбасса» готовы, противопоказаний нет»

Сергей Закревский / Фото: ХК Донбасс

Врач донецкого «Донбасса» Сергей Закревский рассказал пресс-службе клуба о прохождении медицинского осмотра и начале тренировок основной команды.



Центр был открыт совсем недавно и оборудован по последнему слову техники.

Углубленный осмотр включал в себя лабораторные исследования, контрольные тесты и посещение узких специалистов, в том числе электрокардиограмму, велоэргометрию – так называемый стресс-тест, ультразвуковую диагностику сердца; узкие специалисты – офтальмолог, невропатолог, кардиолог, спортивный врач и другое. В целом, обычное регламентированное обследование для спортсменов.

Функционально все спортсмены «Донбасса» готовы, противопоказаний нет, все могут заниматься в общей группе.

Физические кондиции в настоящее время оценить трудно. Тренерский штаб первые несколько дней будет проводить втягивающие тренировки, но судя по игрокам, пока они без проблем переносят существующие нагрузки, а дальше будет видно.

С медицинской точки зрения, всем спортсменам обязательно необходим отдых – тут скорее комплексный подход: физический, моральный и ментальный отдых. Все индивидуально, но обычно – 3-4 недели. В дальнейшем спортсмены возвращаются к тренировкам, и оставшиеся до сборов недели они готовят себя к активным физическим нагрузкам.

И затем хоккеисты могут уже готовыми приезжать на предсезонную подготовку. И, конечно, помимо всего прочего, важен режим сна и правильное питание.

Сама по себе физическая готовность организма располагает к работе с минимальным риском мышечных травм. Конечно, полностью избежать ушибов во время тренировок невозможно, но это уже рабочий процесс».