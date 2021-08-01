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Врач «Донбасса»: «Функционально все хоккеисты «Донбасса» готовы, противопоказаний нет»

Закревский рассказал о здоровье игроков

Хоккей УХЛ
16:50
Врач «Донбасса»: «Функционально все хоккеисты «Донбасса» готовы, противопоказаний нет»
Сергей Закревский / Фото: ХК Донбасс

Врач донецкого «Донбасса» Сергей Закревский рассказал пресс-службе клуба о прохождении медицинского осмотра и начале тренировок основной команды.

«Перед стартом тренировок хоккеисты прошли плановый углубленный ежегодный медицинский осмотр в Донецком областном центре спортивной медицины в городе Бахмут.

Центр был открыт совсем недавно и оборудован по последнему слову техники.

Углубленный осмотр включал в себя лабораторные исследования, контрольные тесты и посещение узких специалистов, в том числе электрокардиограмму, велоэргометрию – так называемый стресс-тест, ультразвуковую диагностику сердца; узкие специалисты – офтальмолог, невропатолог, кардиолог, спортивный врач и другое. В целом, обычное регламентированное обследование для спортсменов.

Функционально все спортсмены «Донбасса» готовы, противопоказаний нет, все могут заниматься в общей группе.

Физические кондиции в настоящее время оценить трудно. Тренерский штаб первые несколько дней будет проводить втягивающие тренировки, но судя по игрокам, пока они без проблем переносят существующие нагрузки, а дальше будет видно.

С медицинской точки зрения, всем спортсменам обязательно необходим отдых – тут скорее комплексный подход: физический, моральный и ментальный отдых. Все индивидуально, но обычно – 3-4 недели. В дальнейшем спортсмены возвращаются к тренировкам, и оставшиеся до сборов недели они готовят себя к активным физическим нагрузкам.

И затем хоккеисты могут уже готовыми приезжать на предсезонную подготовку. И, конечно, помимо всего прочего, важен режим сна и правильное питание.

Сама по себе физическая готовность организма располагает к работе с минимальным риском мышечных травм. Конечно, полностью избежать ушибов во время тренировок невозможно, но это уже рабочий процесс».

О перенесшем операцию капитане «Донбасса» Викторе Захарове.

«Захаров полностью восстановился после перенесенной операции, прошел курс реабилитации еще в Киеве. Поначалу был дискомфорт после хирургического вмешательства, но через пару тренировок, он забыл об этих ощущениях. Сейчас Виктор работает на полную, нет никаких ограничений».

Напомним, ранее главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

Источник: ХК Донбасс Карен Агабекян
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