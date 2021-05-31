Вратарь «Флориды» вышел из карантина и сможет сыграть за Россию в четвертьфинале чемпионата мира

В первом раунде Кубка Стэнли команда россиянина вылетела от действующего обладателятрофея «Тампы»

Сергей Бобровский / Фото: sport-express.ru

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел из карантина, сообщает официальная страница ФХР в Twitter.



Голкипер, который выступает в НХЛ, прибыл в расположение сборной России 29 мая для участия в чемпионата мира-2021 в Риге. Ожидается, что он может сыграть в четвертьфинале мирового первенства.

Напомним, что «Флорида» в первом раунде Кубка Стэнли вылетела от действующего чемпиона «Тампы» (2-4).

Сегодня, 31 мая, сборная России проведет против Швеции шестой матч группы A.

Онлайн трансляция матча Россия – Швеция. Видео трансляция матча Россия – Швеция. Начало – в 20:15.