Кубок Стэнли. «Колорадо» разгромил «Вегас» в первом матче серии, «Тампа» добыла минимальную победу над «Каролиной»
Вратарь «Флориды» вышел из карантина и сможет сыграть за Россию в четвертьфинале чемпионата мира
В первом раунде Кубка Стэнли команда россиянина вылетела от действующего обладателятрофея «Тампы»
14:00
Сергей Бобровский / Фото: sport-express.ru
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел из карантина, сообщает официальная страница ФХР в Twitter.
Голкипер, который выступает в НХЛ, прибыл в расположение сборной России 29 мая для участия в чемпионата мира-2021 в Риге. Ожидается, что он может сыграть в четвертьфинале мирового первенства.
Напомним, что «Флорида» в первом раунде Кубка Стэнли вылетела от действующего чемпиона «Тампы» (2-4).
Сегодня, 31 мая, сборная России проведет против Швеции шестой матч группы A.
Онлайн трансляция матча Россия – Швеция. Видео трансляция матча Россия – Швеция. Начало – в 20:15.
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