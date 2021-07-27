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Вратарь из ВХЛ станет игроком «Кременчуга»
Прошлое межсезонье хоккеист провел в системе «Куньлуня»
Михаил Боярчук / фото - РВ
24-летний голкипер Михаил Боярчук станет игроком «Кременчуга». Об этом сообщило агентское агентство really_hockey.
Воспитанник хабаровского хоккея имеет за спиной опыт выступлений в ВХЛ, на его счету 36 матчей в составе «КРС-ОРДЖИ». В некоторых играх на долю вратаря приходились по 50-60 бросков.
Прошлое межсезонье Боярчук провел в системе «Куньлуня», выступающего в КХЛ.
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