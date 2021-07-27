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Вратарь из ВХЛ станет игроком «Кременчуга»

Прошлое межсезонье хоккеист провел в системе «Куньлуня»
Хоккей УХЛ
13:17
Вратарь из ВХЛ станет игроком «Кременчуга»
Михаил Боярчук / фото - РВ

24-летний голкипер Михаил Боярчук станет игроком «Кременчуга». Об этом сообщило агентское агентство really_hockey.

Воспитанник хабаровского хоккея имеет за спиной опыт выступлений в ВХЛ, на его счету 36 матчей в составе «КРС-ОРДЖИ». В некоторых играх на долю вратаря приходились по 50-60 бросков.

Прошлое межсезонье Боярчук провел в системе «Куньлуня», выступающего в КХЛ.

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Антон Кривенко
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