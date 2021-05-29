Вратарь покинувшей плей-офф «Флориды» присоединился к команде России

Сборная готовится к решающим играм в группе

Сергей Бобровский / фото - The Rat Trick

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прибыл в расположение сборной России на чемпионате мира-2021 в Риге, Латвия. Команда вратаряпроиграла прошлогодним обладателям Кубка Стэнли «Тампе-Бэй» в серии за выход во второй круг.

⚡Вратарь Сергей Бобровский прибыл в расположение сборной pic.twitter.com/x7HRDRQ8lu — Хоккей России (@russiahockey) May 29, 2021

Напомним, если игрок приезжает в сборную после 16 мая, то должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус. На седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, спортсмена допустят к матчам.

Чемпионат мира по хоккею продлится до 6 июня. Россия пока не проиграла ни одного матча.