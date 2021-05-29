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Вратарь покинувшей плей-офф «Флориды» присоединился к команде России

Сборная готовится к решающим играм в группе
Хоккей Чемпионат мира
15:35
Вратарь покинувшей плей-офф «Флориды» присоединился к команде России
Сергей Бобровский / фото - The Rat Trick

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прибыл в расположение сборной России на чемпионате мира-2021 в Риге, Латвия. Команда вратаряпроиграла прошлогодним обладателям Кубка Стэнли «Тампе-Бэй» в серии за выход во второй круг.

Напомним, если игрок приезжает в сборную после 16 мая, то должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус. На седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, спортсмена допустят к матчам.

Чемпионат мира по хоккею продлится до 6 июня. Россия пока не проиграла ни одного матча.

 

Антон Кривенко
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