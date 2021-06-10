«Донбасс» формирует команду для Молодежной хоккейной лиги
Вратарь «Сокола» подписал контракт с чемпионом КХЛ
Дубровский вернется в Омск
Георгий Дубровский / фото - УХЛ
Серебряный призер чемпионата Украины в составе столичного «Сокола» Георгий Дубровский продолжит карьеру в КХЛ.
21-летний голкипер пописал соглашение с омским «Авангардом», который в прошлом сезоне завоевал Кубок Гагарина.
В составе киевлян Дубровский сыграл 19 матчей и заработал коэффициент надежности 2.25. Процент отраженных бросков в регулярном чемпионате составил – 89%, а в плей-офф – 91,3%.
Напомним, 18-летний Дмитрий Кубрицкий продлил контракт с киевлянами.