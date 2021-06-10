Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Вратарь «Сокола» подписал контракт с чемпионом КХЛ

Дубровский вернется в Омск
Хоккей УХЛ
21:28
Вратарь «Сокола» подписал контракт с чемпионом КХЛ
Георгий Дубровский / фото - УХЛ

Серебряный призер чемпионата Украины в составе столичного «Сокола» Георгий Дубровский продолжит карьеру в КХЛ.

21-летний голкипер пописал соглашение с омским «Авангардом», который в прошлом сезоне завоевал Кубок Гагарина.

В составе киевлян Дубровский сыграл 19 матчей и заработал коэффициент надежности 2.25. Процент отраженных бросков в регулярном чемпионате составил – 89%, а в плей-офф – 91,3%.

Напомним, 18-летний Дмитрий Кубрицкий продлил контракт с киевлянами.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сокол (Киев)

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
10 июня 2021г. 21:57
Не фига себе! Крутой вратарь был у нас в прошлом чемпе.
0 0
Ответить

Новости по тегам

Шафаренко рассказал, чего «Соколу» не хватило в финальной серии с «Донбассом»
Шафаренко рассказал, чего «Соколу» не хватило в финальной серии с «Донбассом»
Хоккей УХЛ
7 июня 22:26
«Сокол» продлил контракт со своим лучшим бомбардиром
«Сокол» продлил контракт со своим лучшим бомбардиром
Хоккей УХЛ
7 июня 19:29
Алексей Житник: «Чем больше команд будет играть, тем хоккей в Украине будет лучше популяризироваться»
Эксклюзив Алексей Житник: «Чем больше команд будет играть, тем хоккей в Украине будет лучше популяризироваться»
Хоккей УХЛ
23 мая 20:17
Как развивался и чего достиг чемпионат Украины по хоккею за 10 лет
Как развивался и чего достиг чемпионат Украины по хоккею за 10 лет
Хоккей УХЛ
19 мая 14:25
Плей-офф УХЛ смотрели болельщики из 23 стран мира
Плей-офф УХЛ смотрели болельщики из 23 стран мира
Хоккей УХЛ
18 мая 07:22
«Сокол» продлил контракт с молодым форвардом
«Сокол» продлил контракт с молодым форвардом
Хоккей УХЛ
17 мая 15:23

Новости: Хоккей

Вратарь «Сокола» подписал контракт с чемпионом КХЛ
Вратарь «Сокола» подписал контракт с чемпионом КХЛ
УХЛ
21:28
«Слован» стал обладателем wild card ХЛЧ
«Слован» стал обладателем wild card ХЛЧ
Лига чемпионов
18:10
«Айлендерс» выбили «Бостон» в полуфинале Восточной конференции
«Айлендерс» выбили «Бостон» в полуфинале Восточной конференции
НХЛ
07:41
«Донбасс» формирует команду для Молодежной хоккейной лиги
«Донбасс» формирует команду для Молодежной хоккейной лиги
УХЛ
9 июня 18:53
Константин Колесников – новый президент ХК «Донбасс»
Константин Колесников – новый президент ХК «Донбасс»
УХЛ
9 июня 12:33
Борис Колесников: «Хоккей точно не умрет»
Мнение
Борис Колесников: «Хоккей точно не умрет»
УХЛ
9 июня 10:15
Кубок Стэнли. «Тампа» вышла в полуфинал плей-офф, «Вегас» повел в серии с «Колорадо»
Кубок Стэнли. «Тампа» вышла в полуфинал плей-офф, «Вегас» повел в серии с «Колорадо»
НХЛ
9 июня 07:36
Украина потеряла одну позицию в обновленном рейтинге IIHF
Украина потеряла одну позицию в обновленном рейтинге IIHF
Сборная Украины
8 июня 22:15
Следом за ЧМ-2021 у Беларуси забрали и Лигу чемпионов. Всему виной скандал с самолетом
Тема дня
Следом за ЧМ-2021 у Беларуси забрали и Лигу чемпионов. Всему виной скандал с самолетом
Лига чемпионов
8 июня 18:10
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Все новости

Анонсы

PFL 4: Дебют Кларессы Шилдс в MMA и другие топ-бои. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 4: Дебют Кларессы Шилдс в MMA и другие топ-бои. Видео трансляция
11 июня 01:00
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
WEB
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
11 июня 15:50
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
11 июня 19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
11 июня 22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00