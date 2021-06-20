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Вскоре объявят об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх-2022

Пока идут переговоры между IIHF, НХЛ и МОК

Хоккей НХЛ
12:43
Вскоре объявят об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх-2022
Рене Фазель / Фото6 РИА Новости

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что в ближайшее время будет решен вопрос об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года.

«Решение будет принято в начале следующей недели. Мне кажется, нам удастся договориться, но посмотрим. В переговорах задействовано много сторон – мы, НХЛ, Международный олимпийский комитет (МОК), поэтому много нюансов. Все выглядит неплохо, на мой взгляд».

Напомним, ранее большая часть игроков НХЛ проголосовала против новых дивизионов.

Источник: allhockey.ru Карен Агабекян
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Теги

Рене Фазель МОК IIHF

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