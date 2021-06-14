Вячеслав Завальнюк опубликовал открытое письмо к украинским хоккеистам
Президент Ассоциации хоккеистов Украины Вячеслав Завальнюк опубликовал открытое письмо для украинских хоккеистов, в котором рассказал о причинах создания организации и призвал игроков становиться членами объединения.
Полный текст обращения:
Друзья! Менее чем через год мы будем вновь вспоминать, как участвовали в Зимних Олимпийских играх в 2002 году. Вдумайтесь, прошло уже без малого двадцать лет! Национальная сборная Украины по хоккею вылетела из ТОП дивизиона в 2007 году! А мы из года в год уверенно теряем позиции в рейтинге IIHF (Международной федерации хоккея). Кто же виноват в том, что происходит? Взаимоуважение, командный дух, честная конкуренция! Куда делись все эти понятия?
Я человек, который посвятил жизнь этому виду спорта и у меня накопилось множество вопросов, что же происходит в нашем украинском хоккее? Уверен, у вас тоже! Для того, чтобы найти ответы на поставленные вопросы нужно выходить в публичное пространство с конструктивными предложениями. Именно с этой целью было принято решение создать Ассоциацию хоккеистов Украины. Вызовы сегодняшних дней, стоящие перед нашим хоккеем, требуют координации и слаженности действий, в первую очередь, от самих хоккеистов. Ассоциация призвана защищать права, честь и достоинство каждого игрока. Такие ассоциации существуют в США, Канаде и других хоккейных державах мира. Призываем игроков вступать в Ассоциацию хоккеистов Украины для того, чтобы отстаивать свои Права, Честь и Достоинство. Только мы сами можем защитить себя. Объединившись мы сможем противостоять тем неоднозначным решениям, которые проводятся в отношении хоккеистов.
Впереди нас ждёт большой вызов! Выстоять и завоевать шанс на развитие хоккея, как вида спорта или остаться там, где наш вид спорта есть на сегодняшний день Таким образом ми лишим себя и последующие поколения большого хоккейного будущего.
Двери Ассоциации открыты для всех игроков молодёжных, мужских и женских соревнований по всей территории Украины. Для вступления в Ассоциацию необходимо отправить письмо на электронный адрес [email protected] с указанием контактных данных.
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