Вячеслав Завальнюк опубликовал открытое письмо к украинским хоккеистам

Вячеслав Завальнюк / Фото: УХЛ

Президент Ассоциации хоккеистов Украины Вячеслав Завальнюк опубликовал открытое письмо для украинских хоккеистов, в котором рассказал о причинах создания организации и призвал игроков становиться членами объединения.

Полный текст обращения:

Я человек, который посвятил жизнь этому виду спорта и у меня накопилось множество вопросов, что же происходит в нашем украинском хоккее? Уверен, у вас тоже! Для того, чтобы найти ответы на поставленные вопросы нужно выходить в публичное пространство с конструктивными предложениями. Именно с этой целью было принято решение создать Ассоциацию хоккеистов Украины. Вызовы сегодняшних дней, стоящие перед нашим хоккеем, требуют координации и слаженности действий, в первую очередь, от самих хоккеистов. Ассоциация призвана защищать права, честь и достоинство каждого игрока. Такие ассоциации существуют в США, Канаде и других хоккейных державах мира. Призываем игроков вступать в Ассоциацию хоккеистов Украины для того, чтобы отстаивать свои Права, Честь и Достоинство. Только мы сами можем защитить себя. Объединившись мы сможем противостоять тем неоднозначным решениям, которые проводятся в отношении хоккеистов.

Впереди нас ждёт большой вызов! Выстоять и завоевать шанс на развитие хоккея, как вида спорта или остаться там, где наш вид спорта есть на сегодняшний день Таким образом ми лишим себя и последующие поколения большого хоккейного будущего.