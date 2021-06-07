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Янис Ворис – игрок ХК «Донбасс»

Состав основной команды дончан пополнил лучший вратарь МЧМ-2020 (D1A) и экс-игрок «Динамо» Рига
Хоккей УХЛ
00:11
Янис Ворис – игрок ХК «Донбасс»
Хоккейный клуб «Донбасс» заключил соглашение с 21-летним латвийским вратарем Янисом Ворисом.

Ворис – воспитанник хоккейной школы «Рига», за которую выступал до 2017 года. В сезоне-2018/19 играл за североамериканские молодёжные команды «Джеймстаун Ребелз», «Нортерн Циклонз» и «Спрингфилд Джуниор Блюз».

В 2019 году вернулся в систему рижского клуба «Динамо». 21 декабря 2019 года 19-летний Ворис дебютировал в Континентальной хоккейной лиге – латвийский страж ворот рижского «Динамо» сыграл 48 минут против «Йокерита» и отразил 17 из 19 бросков. Спустя две недели, 4 января 2020 года, в игре с «Барысом» одержал первую победу в КХЛ, не пропустив при этом ни одной шайбы. Всего в сезоне-2020/21 он сыграл в 7 матчах КХЛ (89,3% отраженных бросков).

Сезон-2020/21 начинал в команде «Рёдовре Майти Буллз» из главной лиги Дании, в декабре 2020 года вернулся в «Динамо» (Рига). Выступая в Континентальной хоккейной лиге, провел 11 матчей.

Имеет опыт выступлений за юниорскую и молодёжную сборные Латвии. В 2018 году был признан лучшим вратарем юниорского чемпионата мира в Дивизионе 1A, завершившегося победой сборной Латвии. А в 2020 году стал лучшим вратарем молодежного чемпионата мира (Дивизион 1А).

Контракт с клубом рассчитан на один год.
Источник: hcdonbass.com
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