«Тампа» обыграла «Монреаль» и находится в одной победе от Кубка Стэнли
Защитник «Монреаля»: «Мы не хотим видеть «Тампу» вместе с Кубком Стэнли
Джефф Питри отметил мотивацию своей команды в финальной серии турнира
Джефф Питри / Фото - sportingnewsЗащитник «Монреаль Канадиенс» Джефф Питри поделился мнением относительно развития сценария в финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (0:3).
Цитирует Питри в Twitter журналист Стивен Уайно.
«Мотивированы ли мы не дать поднять «Тампе» кубок в Монреале? Мы в целом не хотим видеть их вместе с Кубком Стэнли».
Напомним, «Лайтнинг» ведут в серии с «Канадиенс» до четырех побед со счетом 3:0. Следующая встреча между «Канадиенс» и «Лайтнинг» состоится 6 июля. Начало – в 3:00.
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