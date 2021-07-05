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03:00 Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован

Защитник «Монреаля»: «Мы не хотим видеть «Тампу» вместе с Кубком Стэнли

Джефф Питри отметил мотивацию своей команды в финальной серии турнира
Хоккей НХЛ
11:57
Защитник «Монреаля»: «Мы не хотим видеть «Тампу» вместе с Кубком Стэнли
Джефф Питри / Фото - sportingnews
Защитник «Монреаль Канадиенс» Джефф Питри поделился мнением относительно развития сценария в финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (0:3).

Цитирует Питри в Twitter журналист Стивен Уайно.

«Мотивированы ли мы не дать поднять «Тампе» кубок в Монреале? Мы в целом не хотим видеть их вместе с Кубком Стэнли».


Напомним, «Лайтнинг» ведут в серии с «Канадиенс» до четырех побед со счетом 3:0. Следующая встреча между «Канадиенс» и «Лайтнинг» состоится 6 июля. Начало – в 3:00.

Читайте также развернутый материал о третьем матче «Монреаля» с «Тампой».

Владимир Кириченко
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Теги

Монреаль - Тампа-Бэй Монреаль Канадиенс

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