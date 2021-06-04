Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 5
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Германия 2:3 Окончен
16:15 США - Словакия 6:1 Окончен
20:15 Финляндия - Чехия 1:0 Окончен
20:15 Россия - Канада 1:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс 3:5 Окончен
05:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 3:2 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс 1:2 Окончен
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс 2:3 Окончен
Хоккей (5 событий из 5) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
14:15 США - Канада -:- Запланирован
18:15 Финляндия - Германия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
23:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован

Житник: «Без юношеского хоккея не может существовать и профессионального»

Президент УХА рассказал о причинах создания организации и планах на ближайшее будущее
Хоккей УХЛ
14:41
Житник: «Без юношеского хоккея не может существовать и профессионального»
Алексей Житник / Фото:uhl.ua

Президент УХА Алексей Житник рассказал о целях и задачах организации, а также поделился своим мнением касательно развития детского хоккея в Украине:

Украинская хоккейная ассоциация – это общественный союз, и поэтому наши двери открыты. Мы будем работать над популяризацией хоккея в Украине. И меня радует, что на сегодняшний день есть много заинтересованных в нашем деле людей – сейчас у нас есть представители из всех регионов Украины.

Оценочным маркером развития хоккея в Украине является национальная сборная. Поэтому я считаю, что за последние 10-15 лет мы находимся не на том уровне и, конечно, хотелось бы, чтобы украинская сборная играла в топовом дивизионе. Естественно в наши обязанности будет входить и развитие детского хоккея, и взрослого чемпионата. Все должно идти по возрастающей.

Какие функции будет выполнять хоккейная Ассоциация, и не будет ли она дублировать функции Федерации хоккея Украины?

Украинская хоккейная ассоциация не будет дубликатом Федерации хоккея Украины. Это не противовес, потому что я считаю, что чем больше людей и организаций будет вовлечено в хоккейную жизнь Украины, тем будет лучше.

Чтобы вырастить хоккеиста, нужно 10 лет. Все начинается с детско-юношеского хоккея, перерастает в молодежный хоккей и только потом уже во взрослый. Поэтому профессиональный хоккей не может существовать без юношеского хоккея, а юношеского хоккея не будет без профессиональной лиги. Это комплексный набор.

Какие задачи перед собой сейчас ставит УХА?

У нас нет первостепенных или второстепенных задач. Все должно быть в комплексе. Я считаю, что спорт, в первую очередь, это конкуренция.

Будет конкуренция – будут и сдвиги в положительную сторону. А если ее не будет, и национальные чемпионаты будут играться за 3 дня, то будет болото, и мы будем стоять на месте. 

Какие первые шаги будет делать Ассоциация?

Мы начнем с плана всех спортивных событий, которые планируются проводиться под эгидой УХА. Я уверен, что их будет далеко не одна сотня – начиная с детского хоккея, и заканчивая профессиональным.

К ним еще, конечно же, добавится чемпионат среди женщин и выступления на международных турнирах, так как дети уже с 10-12 должны соревноваться и видеть уровень соседних стран. По возможности хотелось бы, чтобы дети летали и за океан, видели, куда им стоит стремиться. 

Это был только первый Конгресс. Мы понимаем, куда мы движемся, сейчас мы составляем план, и начинаем работать по нему. Уже активно включились в работу комитеты детско-юношеского и женского хоккея.

Как я уже сказал, сложно ожидать больших результатов за короткое время. Потому что, когда до этого все стояло на месте, то сразу со старта в космос полететь сложно. Но мы сделаем все для этого.

Напомним, что УХА начала прием заявок в молодежную хоккейную лигу и женскую хоккейную лигу.

Источник: uhl.ua Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Алексей Житник Украинская хоккейная ассоциация

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Украинская хоккейная ассоциация объявила о создании Молодёжной хоккейной лиги
Украинская хоккейная ассоциация объявила о создании Молодёжной хоккейной лиги
Хоккей
3 июня 14:57
Борис Колесников: «Планируется полноценный чемпионат для юношей и полноценный чемпионат для девушек»
Борис Колесников: «Планируется полноценный чемпионат для юношей и полноценный чемпионат для девушек»
Хоккей УХЛ
1 июня 21:40
Украинская хоккейная ассоциация открыла приём заявок на участие в Женской хоккейной лиге сезона 2021-2022 годов
Украинская хоккейная ассоциация открыла приём заявок на участие в Женской хоккейной лиге сезона 2021-2022 годов
Хоккей УХЛ
1 июня 21:18
В Киеве состоялся конгресс Украинской хоккейной ассоциации
В Киеве состоялся конгресс Украинской хоккейной ассоциации
Хоккей Хоккей в Европе
28 мая 15:15
2
Алексей Житник: «Чем больше команд будет играть, тем хоккей в Украине будет лучше популяризироваться»
Эксклюзив Алексей Житник: «Чем больше команд будет играть, тем хоккей в Украине будет лучше популяризироваться»
Хоккей УХЛ
23 мая 20:17
Житник: «Предыдущий чемпионат Украины был самым сильным в истории»
Житник: «Предыдущий чемпионат Украины был самым сильным в истории»
Хоккей УХЛ
13 мая 20:44

Новости: Хоккей

Житник: «Без юношеского хоккея не может существовать и профессионального»
Житник: «Без юношеского хоккея не может существовать и профессионального»
УХЛ
14:41
А стоило ли менять Самонова? Вратарь России Бобровский проиграл в седьмом матче с Канадой кряду
А стоило ли менять Самонова? Вратарь России Бобровский проиграл в седьмом матче с Канадой кряду
Чемпионат мира
08:44
Кубок Стэнли. «Бостон» вновь повел в серии с «Айлендерс», «Каролина» добыла первую победу над «Тампой»
Кубок Стэнли. «Бостон» вновь повел в серии с «Айлендерс», «Каролина» добыла первую победу над «Тампой»
НХЛ
07:41
«Надо дальше работать, если мы не хотим опозориться на Олимпиаде». Россия реагирует на поражение сборной
«Надо дальше работать, если мы не хотим опозориться на Олимпиаде». Россия реагирует на поражение сборной
Чемпионат мира
3 июня 23:44
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Чемпионат мира
3 июня 23:41
Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Чемпионат мира
3 июня 23:18
Один гол решил судьбу матча Финляндия – Чехия в 1/4-й ЧМ-2021
Один гол решил судьбу матча Финляндия – Чехия в 1/4-й ЧМ-2021
Чемпионат мира
3 июня 22:49
Канада шокировала Россию в овертайме и вышла в полуфинал ЧМ-2021
Канада шокировала Россию в овертайме и вышла в полуфинал ЧМ-2021
Чемпионат мира
3 июня 22:42
ЧМ-2021. Канада обыграла Россию и вышла в полуфинал. Как это было
ЧМ-2021. Канада обыграла Россию и вышла в полуфинал. Как это было
Чемпионат мира
3 июня 22:33
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости