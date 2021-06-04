Житник: «Без юношеского хоккея не может существовать и профессионального»

Президент УХА рассказал о причинах создания организации и планах на ближайшее будущее

Алексей Житник / Фото:uhl.ua

Президент УХА Алексей Житник рассказал о целях и задачах организации, а также поделился своим мнением касательно развития детского хоккея в Украине:



Украинская хоккейная ассоциация – это общественный союз, и поэтому наши двери открыты. Мы будем работать над популяризацией хоккея в Украине. И меня радует, что на сегодняшний день есть много заинтересованных в нашем деле людей – сейчас у нас есть представители из всех регионов Украины. Оценочным маркером развития хоккея в Украине является национальная сборная. Поэтому я считаю, что за последние 10-15 лет мы находимся не на том уровне и, конечно, хотелось бы, чтобы украинская сборная играла в топовом дивизионе. Естественно в наши обязанности будет входить и развитие детского хоккея, и взрослого чемпионата. Все должно идти по возрастающей.

Какие функции будет выполнять хоккейная Ассоциация, и не будет ли она дублировать функции Федерации хоккея Украины?

Украинская хоккейная ассоциация не будет дубликатом Федерации хоккея Украины. Это не противовес, потому что я считаю, что чем больше людей и организаций будет вовлечено в хоккейную жизнь Украины, тем будет лучше. Чтобы вырастить хоккеиста, нужно 10 лет. Все начинается с детско-юношеского хоккея, перерастает в молодежный хоккей и только потом уже во взрослый. Поэтому профессиональный хоккей не может существовать без юношеского хоккея, а юношеского хоккея не будет без профессиональной лиги. Это комплексный набор.

Какие задачи перед собой сейчас ставит УХА?

У нас нет первостепенных или второстепенных задач. Все должно быть в комплексе. Я считаю, что спорт, в первую очередь, это конкуренция. Будет конкуренция – будут и сдвиги в положительную сторону. А если ее не будет, и национальные чемпионаты будут играться за 3 дня, то будет болото, и мы будем стоять на месте.

Какие первые шаги будет делать Ассоциация?

Мы начнем с плана всех спортивных событий, которые планируются проводиться под эгидой УХА. Я уверен, что их будет далеко не одна сотня – начиная с детского хоккея, и заканчивая профессиональным. К ним еще, конечно же, добавится чемпионат среди женщин и выступления на международных турнирах, так как дети уже с 10-12 должны соревноваться и видеть уровень соседних стран. По возможности хотелось бы, чтобы дети летали и за океан, видели, куда им стоит стремиться. Это был только первый Конгресс. Мы понимаем, куда мы движемся, сейчас мы составляем план, и начинаем работать по нему. Уже активно включились в работу комитеты детско-юношеского и женского хоккея. Как я уже сказал, сложно ожидать больших результатов за короткое время. Потому что, когда до этого все стояло на месте, то сразу со старта в космос полететь сложно. Но мы сделаем все для этого.

Напомним, что УХА начала прием заявок в молодежную хоккейную лигу и женскую хоккейную лигу.