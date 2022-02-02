Журналистов пустили на заседание Апелляционного комитета ФХУ только после звонка в полицию

В общественной организации, которой руководит Георгий Зубко, боятся открытости

Дети, не бойтесь дядю Георгия! Занимайтесь хоккеем!/Фото: ФХУ

2 февраля в Федерации хоккея Украины состоялось заседание Апелляционного комитета ФХУ, на котором должны были рассмотреть жалобы «Краматорска», «Донбасса» и «Молодой Гвардии» о санкциях в отношении этих клубов и их игроков.

Сначала нас не пускали в помещение, но после звонка в полицию «секьюрити» ФХУ сдался!

К слову, никаких решений сегодня Апелляционный комитет не принял, сославшись на то, что апелляцию не подали в необходимый срок. Но все-таки в комитете пообещали, что 9 февраля решение будет.

«Мы не соглашаемся с такой позицией, поскольку апелляционные жалобы были поданы немедленно после того, как мы получили полный текст оспариваемых решений, а любые обращения в Федерацию хоккея Украины – начиная с мая – в письменной форме не дают никакой реакции» – сказал адвокат Олег Бабич.

Вот, что говорили о деятельности ФХУ отец юного хоккеиста и капитан ХК «Донбасс»:

Александр Ханенко – отец игрока «Молодой Гвардии» Александра Ханенка:

«Мы не понимаем, почему к нашим детям применяются эти санкции. Мы имеем право участвовать в спортивной жизни. У нас есть контракт с хоккейным клубом, и мы выполняем требования, которые регламентированы клубом».

Виктор Захаров – капитан ХК «Донбасс»:

«Нельзя так обращаться с хоккеистами и с клубами, так как вы сами знаете, что у нас немного хоккеистов. Я думаю, что все будет нормально».