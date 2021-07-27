Белодед – о поражении в полуфинале Олимпиады: «Впервые в жизни, когда я действительно не знаю, что пошло не так»
Белодед: «Если все сложится как надо, то у Хаммо будет медаль»
Украинская дзюдоистка – о перспективах Якова на Олимпиаде
27 июля 22:40
Дарья Белодед / фото - Instagram
Дзюдоистка Дарья Белодед поделилась мнением о перспективах на Олимпиаде украинского дзюдоиста Якова Хаммо.
«Настроение в команде неплохое. Яков действительно может выиграть медаль. Он должен это сделать. Он настроен, у него хорошее настроение. Если в этот день все сложится, как надо, то у него будет медаль».
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Хаммо выступает в категории свыше 100 кг. 30 июля он встретится с победителем боя между Али Омаром из Ливии и Владутом Симонеску из Румынии. С Симонеску Хаммо встречался 6 раз, 5 раз одержал победу.
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