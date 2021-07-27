Белодед сменит весовую категорию
Белодед: «Есть большая разница между Олимпиадой и ЧЕ или ЧМ»
Украинка - о своем психологическом состоянии перед Олимпиадой
18:00
Дарья Белодед / фото - REUTERS
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед рассказала о своем психологическом состоянии перед Олимпиадой.
«Я была сдержанной. Я еще за несколько месяцев представляла, как все будет, что будет давление, все будут надеяться. Но все прошло спокойно. Я приехала в олимпийскую деревню за 10 дней.
Меня никто не трогал, журналисты не беспокоили, все знают, что у меня такой принцип, не давать интервью перед соревнованиями. Я не читала новости, а спокойно готовилась.
С психологическим состоянием все было спокойно. Но на самих соревнованиях... Это мой первый опыт Олимпиады, есть большая разница между Олимпийскими играми и ЧЕ или ЧМ. Это сложно объяснить. Но есть какая-то магическая атмосфера».
Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.
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