Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 10
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Альянс - Металлист 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - СК Днепр-1 2:2 Окончен
Теннис (1 событие из 48) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
08:40 Айла Томлянович - Элина Свитолина 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Флора Таллинн - Легия Варшава -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Динамо Загреб -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Мальме -:- Запланирован
20:00 Жальгирис - Ференцварош -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 43) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
08:05 Мария Саккари - Элина Свитолина 1:2 Окончен
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Алашкерт -:- Запланирован
20:00 Нефтчи - Олимпиакос -:- Запланирован
20:30 Клуж - Линкольн -:- Запланирован
20:45 Митьюлланд - Селтик -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Мура -:- Запланирован
21:15 Янг Бойз - Слован Братислава -:- Запланирован
21:30 Спарта Прага - Рапид Вена -:- Запланирован
21:30 Црвена Звезда - Кайрат -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 47) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Doubles)
Календарь Таблица
05:00 Кудерметова В / Веснина Е - Киченок Л / Киченок Н -:- Запланирован

Белодед: «Есть большая разница между Олимпиадой и ЧЕ или ЧМ»

Украинка - о своем психологическом состоянии перед Олимпиадой
Olympics Токио-2020
18:00
Белодед: «Есть большая разница между Олимпиадой и ЧЕ или ЧМ»
Дарья Белодед / фото - REUTERS

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед рассказала о своем психологическом состоянии перед Олимпиадой. 

«Я была сдержанной. Я еще за несколько месяцев представляла, как все будет, что будет давление, все будут надеяться. Но все прошло спокойно. Я приехала в олимпийскую деревню за 10 дней.

Меня никто не трогал, журналисты не беспокоили, все знают, что у меня такой принцип, не давать интервью перед соревнованиями. Я не читала новости, а спокойно готовилась.

С психологическим состоянием все было спокойно. Но на самих соревнованиях... Это мой первый опыт Олимпиады, есть большая разница между Олимпийскими играми и ЧЕ или ЧМ. Это сложно объяснить. Но есть какая-то магическая атмосфера».

Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.


Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дарья Белодед

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Белодед сменит весовую категорию
Белодед сменит весовую категорию
Olympics Токио-2020
11:56
Отец и тренер Белодед: «Даша голодала, чтобы оставаться в нынешней весовой категории»
Отец и тренер Белодед: «Даша голодала, чтобы оставаться в нынешней весовой категории»
Olympics Токио-2020
25 июля 14:04
Белодед на неопределенный срок приостановит карьеру
Белодед на неопределенный срок приостановит карьеру
Olympics Токио-2020
25 июля 12:20
Бронзовая медаль и слезы радости. Видео победного выступления Белодед
Бронзовая медаль и слезы радости. Видео победного выступления Белодед
Olympics Токио-2020
24 июля 22:36
2
Дуброва: «Это большое достижение Белодед, учитывая, как долго она шла к этой Олимпиаде»
Дуброва: «Это большое достижение Белодед, учитывая, как долго она шла к этой Олимпиаде»
Olympics Токио-2020
24 июля 21:04
Белодед: «Эта медаль для меня отражается золотом»
Тема дня
Белодед: «Эта медаль для меня отражается золотом»
Olympics Токио-2020
24 июля 19:31

Новости: Дзюдо

Белодед: «Есть большая разница между Олимпиадой и ЧЕ или ЧМ»
Белодед: «Есть большая разница между Олимпиадой и ЧЕ или ЧМ»
Токио-2020
18:00
Белодед сменит весовую категорию
Белодед сменит весовую категорию
Токио-2020
11:56
Отец и тренер Белодед: «Даша голодала, чтобы оставаться в нынешней весовой категории»
Отец и тренер Белодед: «Даша голодала, чтобы оставаться в нынешней весовой категории»
Токио-2020
25 июля 14:04
Дуброва – о поражении Зантарая: «Жаль, что не удалось закончить спортивную карьеру на хорошей ноте»
Дуброва – о поражении Зантарая: «Жаль, что не удалось закончить спортивную карьеру на хорошей ноте»
Токио-2020
25 июля 12:52
Разочарованный Зантарая прокомментировал поражение в 1/8 финала ОИ-2020
Разочарованный Зантарая прокомментировал поражение в 1/8 финала ОИ-2020
Токио-2020
25 июля 12:35
Белодед на неопределенный срок приостановит карьеру
Белодед на неопределенный срок приостановит карьеру
Токио-2020
25 июля 12:20
Зантарая проиграл чемпиону Европы-2018 в 1/8 финала ОИ-2020
Зантарая проиграл чемпиону Европы-2018 в 1/8 финала ОИ-2020
Токио-2020
25 июля 08:26
Бронзовая медаль и слезы радости. Видео победного выступления Белодед
Бронзовая медаль и слезы радости. Видео победного выступления Белодед
Токио-2020
24 июля 22:36
Дуброва: «Это большое достижение Белодед, учитывая, как долго она шла к этой Олимпиаде»
Дуброва: «Это большое достижение Белодед, учитывая, как долго она шла к этой Олимпиаде»
Токио-2020
24 июля 21:04
Все новости

Популярные новости

WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
19
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Все новости