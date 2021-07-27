Белодед: «Есть большая разница между Олимпиадой и ЧЕ или ЧМ»

Дарья Белодед / фото - REUTERS

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед рассказала о своем психологическом состоянии перед Олимпиадой.

Меня никто не трогал, журналисты не беспокоили, все знают, что у меня такой принцип, не давать интервью перед соревнованиями. Я не читала новости, а спокойно готовилась.

С психологическим состоянием все было спокойно. Но на самих соревнованиях... Это мой первый опыт Олимпиады, есть большая разница между Олимпийскими играми и ЧЕ или ЧМ. Это сложно объяснить. Но есть какая-то магическая атмосфера».