Белодед: «Эта медаль для меня отражается золотом»
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед в Instagram сделала большой пост, посвященный завоеванию бронзовой медали Олимпийских игр-2020 в Токио:
«Когда мне было 6 лет, у меня появилась одна мечта, которая все эти годы была у меня в голове и помогала справляться с трудностями. Я мечтала о золотой Олимпийской медали. Я много тренировалась, голодала, терпела, когда было очень больно, отказывала себе во многом. Я никогда никому об этом не рассказывала, это знают лишь самые близкие люди, которые видели, какой тяжелый был мой путь. Все это ради одного-олимпийского золота.
Сегодня я завоевала бронзу на Олимпийских играх в Токио. После поражения за выход в финал я была подавлена, разбита и совсем не настроена на борьбу за бронзу, я хотела отказаться от всего этого, так как моя главная мечта уже не сбылась. Настрой был на нуле. Единственное, что смотивировало меня, это последние мамины слова перед выходом на татами: «Выиграй эту медаль ради меня». И я это сделала, ради нее и папы. Потому что они заслужили эту медаль и посвящаю ее я им. Спасибо вам, родные! Вы всегда были рядом, поддерживали меня, когда хотелось сдаться и находили нужные слова, чтобы я продолжала идти.
Сейчас я осознаю ценность этой медали, для меня она отражается золотом, потому что мы прошли через столько трудностей и препятствий и все-таки дошли до финишной прямой, пусть не так как хотелось бы, но с медалью и историей на всю жизнь.
А мечта у меня все еще есть и я никому не дам отнять у меня ее осуществление!»
Медаль Белодед – четвертая для украинских дзюдоистов в истории Олимпийских игр.
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