Белодед: «Эта медаль для меня отражается золотом»

Дарья Белодед

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед в Instagram сделала большой пост, посвященный завоеванию бронзовой медали Олимпийских игр-2020 в Токио:

Сегодня я завоевала бронзу на Олимпийских играх в Токио. После поражения за выход в финал я была подавлена, разбита и совсем не настроена на борьбу за бронзу, я хотела отказаться от всего этого, так как моя главная мечта уже не сбылась. Настрой был на нуле. Единственное, что смотивировало меня, это последние мамины слова перед выходом на татами: «Выиграй эту медаль ради меня». И я это сделала, ради нее и папы. Потому что они заслужили эту медаль и посвящаю ее я им. Спасибо вам, родные! Вы всегда были рядом, поддерживали меня, когда хотелось сдаться и находили нужные слова, чтобы я продолжала идти.

Сейчас я осознаю ценность этой медали, для меня она отражается золотом, потому что мы прошли через столько трудностей и препятствий и все-таки дошли до финишной прямой, пусть не так как хотелось бы, но с медалью и историей на всю жизнь.

А мечта у меня все еще есть и я никому не дам отнять у меня ее осуществление!»