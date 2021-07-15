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Белодед и Лесюк прибыли в Токио

Олимпийский турнир начнется 24 июля
Olympics Токио-2020
20:50
Белодед и Лесюк прибыли в Токио
Лесюк и Белодед с командой / фото - СК "Спартаковец"

Лидер олимпийской сборной Украины по дзюдо Дарья Белодед прибыла в Токио, Япония.

Вместе с ней в составе первой части украинских дзюдоисов в столицу Японии прибыл и Артем Лесюк. Олимпийский турнир по дзюдо начнется 24 июля. Остальные члены национальной команды отправятся в Японию вечером 15 июля.

Отметим, что Белодед является одной из надежд украинских фанатов на медали Игр, а Лесюк на ЧЕ-2020 оказался за шаг от пьедестала.

Антон Кривенко
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Теги

Дарья Белодед Артем Лесюк

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