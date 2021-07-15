Дуброва: «Надеемся, что Белодед принесет Украине золото ОИ-2020»
Белодед и Лесюк прибыли в Токио
Олимпийский турнир начнется 24 июля
20:50
Лесюк и Белодед с командой / фото - СК "Спартаковец"
Лидер олимпийской сборной Украины по дзюдо Дарья Белодед прибыла в Токио, Япония.
Вместе с ней в составе первой части украинских дзюдоисов в столицу Японии прибыл и Артем Лесюк. Олимпийский турнир по дзюдо начнется 24 июля. Остальные члены национальной команды отправятся в Японию вечером 15 июля.
Отметим, что Белодед является одной из надежд украинских фанатов на медали Игр, а Лесюк на ЧЕ-2020 оказался за шаг от пьедестала.