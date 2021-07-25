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Белодед на неопределенный срок приостановит карьеру

Украинка планирует отдохнуть
Olympics Токио-2020
25 июля 12:20
Белодед на неопределенный срок приостановит карьеру
Дарья Белодед / фото - Getty Images

Бронзовый призер Олимпийских игр Дарья Белодед приостановила карьеру.

Геннадий Белодед, отец украинской дзюдоистки, в интервью UA:Перший сообщил о том, что спортсменка хочет взять паузу.

«На данный момент Дарья планирует отдых. Два, три, четыре месяца, полгода, не знаю. Будет видно по ее состоянию.

Когда отдохнет, когда будет готова продолжить работать, когда вновь появится желание, тогда можно будет продолжить».

Дарья Белодед стала первой украинкой, которая выиграла медаль Олимпийских игр в дзюдо.


Рене Тер Велде
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Дарья Белодед

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