Белодед завоевала бронзу Олимпиады, «Шахтер» выиграл стартовый матч УПЛ
Белодед на неопределенный срок приостановит карьеру
Украинка планирует отдохнуть
25 июля 12:20
Дарья Белодед / фото - Getty Images
Бронзовый призер Олимпийских игр Дарья Белодед приостановила карьеру.
Геннадий Белодед, отец украинской дзюдоистки, в интервью UA:Перший сообщил о том, что спортсменка хочет взять паузу.
«На данный момент Дарья планирует отдых. Два, три, четыре месяца, полгода, не знаю. Будет видно по ее состоянию.
Когда отдохнет, когда будет готова продолжить работать, когда вновь появится желание, тогда можно будет продолжить».
Дарья Белодед стала первой украинкой, которая выиграла медаль Олимпийских игр в дзюдо.