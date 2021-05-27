Белодед не попала в состав сборной Украины на чемпионат мира

Турнир пройдет в Будапеште в начале июня

Дарья Белодед / фото - НОК

Стал известен состав сборной Украины на чемпионат мира, который пройдет в Будапеште, Венгрия, с 6 по 13 июня. В столицу Венгрии отправятся 17 спортсменов, 13 из которых выступят в индивидуальных первенствах, а 4 в командном турнире.

Индивидуальное первенство:

Женщины: Наталья Чистякова (до 70 кг), Анастасия Турчин (до 78 кг), Елизавета Каланина (более 78 кг), Василиса Кириченко (свыше 78 кг).

Мужчины: Артем Лесюк (до 60 кг), Дильшот Халматов (до 60 кг), Георгий Зантарая (до 66 кг), Евгений Гончарко (до 66 кг), Александр Кошляк (до 73 кг), Геворг Манукян (до 81 кг), Кеджау Ньябали (до 90 кг), Антон Савицкий (до 100 кг), Яков Хаммо (свыше 100 кг).

В командном турнире примут участие следующие спортсмены:

Женщины: Мария Скорая (до 57 кг), Наталья Чистякова (до 70 кг), Елизавета Каланина, Василиса Кириченко (свыше 78 кг).

Мужчины: Александр Кошляк, Артем Хомула (оба до 73 кг), Кеджау Ньябали, Станислав Гунченко (оба до 90 кг), Яков Хаммо, Александр Гордиенко (свыше 100 кг).

Отметим, что лидер сборной в весовой категории до 48 килограмм Дарья Белодед не поедет на мировой форум. В рамках индивидуальной подготовки к Олимпийским Играм украинка будет проходить тренировочный сбор на базе в Заросляке.

На первенстве Европы украинка завоевала серебряную медаль.