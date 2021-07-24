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Белодед: «Я отдала все силы, которые только остались»

Украинская дзюдоистка прокомментировала завоевание бронзы на Олимпиаде
Olympics Токио-2020
24 июля 14:55
Белодед: «Я отдала все силы, которые только остались» Тема дня
Дарья Белодед / фото - Getty Images

Историческую награду для всего украинского женского дзюдо в первый соревновательный день Олимпийских игр принесла Дарья Белодед. Эмоциями после своего финального поединка поделились с пресс-службой НОК бронзовая призерша Игр.

«Я отдала все силы, которые только остались, ведь последнее столкновение проводила на голден скор, это невероятно трудно и изнурительно. 

Для меня важно настроиться, ведь после боя, который я проиграла, настроение было на нуле. Очень помогла мама, которая является и моим тренером, настраивала меня, нашла нужные слова. Чувствовала и поддержку наших на арене. 

Благодарна президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке, который во время встречи в олимпийской деревне, поделился со мной своим соревновательным опытом. Когда такой человек поддерживает, это важно и ценно».

Дарья добавила, что два года тому назад назад выигрывала здесь, в Японии, чемпионат мира, но это совсем другой опыт - чемпионат мира и Олимпийские игры.

Рене Тер Велде
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