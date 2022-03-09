Белодед про бомбардировку роддома в Мариуполе: «Ненавидим и всегда будем вас ненавидеть, «освободители хр*новы»
Рф уничтожила детскую больницу и роддом в Мариуполе
09 марта 21:40
Дарья БелодедТитулованная дзюдоистка Дарья Белодед незамедлительно отреагировала на новость об авиаударе, который российские оккупанты нанесли по детскому саду и роддому в Мариуполе:
«русская армия обстреляла роддом. Я ненавижу вас, российские оккупанты! Желаю вам испытать всю ту боль, которую мы испытываем сейчас!»
Ранее XSPORT.ua опубликовал обращение супруги украинского супертяжа Александра Усика (19-0, 13 КО) к путину.
Комментарии 0