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Белодед: «Самая ценная медаль – золото моего первого ЧМ, но люди говорят, что позже я пойму ценность олимпийской бронзы»

Украинская дзюдоистка ответила на несколько вопросов в режиме блица
Olympics Токио-2020
06:55
Белодед: «Самая ценная медаль – золото моего первого ЧМ, но люди говорят, что позже я пойму ценность олимпийской бронзы»
Фото: Getty Images

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед рассказала, какую медаль считает самой ценной в своей карьере:

«На данный момент для меня самая ценная – медаль из моего первого чемпионата мира в Баку. Тогда я стала самой молодой чемпионкой мира. Однако много людей мне говорят, что позже я пойму, что самая ценная – бронза Олимпиады-2020. Не знаю будет ли это так, пока нет такого понимания».

Белодед – двукратная чемпионка мира в весе до 47 кг. В этой же категории она выиграла бронзу Олимпийских игр-2020 в Токио. Сейчас украинка взяла паузу в карьере, после чего намерена вернуться в новом дивизионе.

Сергей Остапенко
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Дарья Белодед

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