Белодед: «Если все сложится как надо, то у Хаммо будет медаль»
Белодед: «Самая ценная медаль – золото моего первого ЧМ, но люди говорят, что позже я пойму ценность олимпийской бронзы»
Украинская дзюдоистка ответила на несколько вопросов в режиме блица
06:55
Фото: Getty Images
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед рассказала, какую медаль считает самой ценной в своей карьере:
«На данный момент для меня самая ценная – медаль из моего первого чемпионата мира в Баку. Тогда я стала самой молодой чемпионкой мира. Однако много людей мне говорят, что позже я пойму, что самая ценная – бронза Олимпиады-2020. Не знаю будет ли это так, пока нет такого понимания».
Белодед – двукратная чемпионка мира в весе до 47 кг. В этой же категории она выиграла бронзу Олимпийских игр-2020 в Токио. Сейчас украинка взяла паузу в карьере, после чего намерена вернуться в новом дивизионе.