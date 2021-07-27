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Белодед сменит весовую категорию

В каком дивизионе украинка продолжит карьеру пока неизвестно
Olympics Токио-2020
11:56
Белодед сменит весовую категорию
Дарья Белодед в одной из схваток на Олимпийских играх-2020

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед вернулась в Киев после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх-2020 в Токио. В аэропорту «Борисполь» 20-летняя Белодед пообщалась с журналистами. Слова двукратной чемпионки мира приводит «UA:Перший»:

«Сейчас я понимаю, что эта медаль очень важная. Это память – на всю жизнь».

Также Белодед рассказала, что планирует отдохнуть месяц, а затем возобновить карьеру в новой весовой категории, однако в какой – Дарья не сообщила.

В категории до 48 кг Белодед, помимо олимпийской бронзы, становилась чемпионкой мира в 2018 и 2019 годах.

Недавно отец и тренер украинки Геннадий Белодед рассказал о жертвах, на которые шла Дарья для того, чтобы оставаться в нынешнем весе.

Сергей Остапенко
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Дарья Белодед

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