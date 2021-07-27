Белодед сменит весовую категорию

В каком дивизионе украинка продолжит карьеру пока неизвестно

Дарья Белодед в одной из схваток на Олимпийских играх-2020

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед вернулась в Киев после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх-2020 в Токио. В аэропорту «Борисполь» 20-летняя Белодед пообщалась с журналистами. Слова двукратной чемпионки мира приводит «UA:Перший»:

«Сейчас я понимаю, что эта медаль очень важная. Это память – на всю жизнь».

Также Белодед рассказала, что планирует отдохнуть месяц, а затем возобновить карьеру в новой весовой категории, однако в какой – Дарья не сообщила.

В категории до 48 кг Белодед, помимо олимпийской бронзы, становилась чемпионкой мира в 2018 и 2019 годах.

Недавно отец и тренер украинки Геннадий Белодед рассказал о жертвах, на которые шла Дарья для того, чтобы оставаться в нынешнем весе.