Рейзлин завоевал медаль Олимпиады, Белодед приостановит карьеру и другие новости за 25 июля
Белодед сменит весовую категорию
В каком дивизионе украинка продолжит карьеру пока неизвестно
11:56
Дарья Белодед в одной из схваток на Олимпийских играх-2020
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед вернулась в Киев после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх-2020 в Токио. В аэропорту «Борисполь» 20-летняя Белодед пообщалась с журналистами. Слова двукратной чемпионки мира приводит «UA:Перший»:
«Сейчас я понимаю, что эта медаль очень важная. Это память – на всю жизнь».
Также Белодед рассказала, что планирует отдохнуть месяц, а затем возобновить карьеру в новой весовой категории, однако в какой – Дарья не сообщила.
В категории до 48 кг Белодед, помимо олимпийской бронзы, становилась чемпионкой мира в 2018 и 2019 годах.
Недавно отец и тренер украинки Геннадий Белодед рассказал о жертвах, на которые шла Дарья для того, чтобы оставаться в нынешнем весе.
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