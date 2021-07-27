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Белодед: «Уже готова менять весовую категорию, уже меняю»

Украинка - о паузе от тренировок после Олимпиады
Olympics Токио-2020
27 июля 18:40
Белодед: «Уже готова менять весовую категорию, уже меняю»
Дарья Белодед / фото - Getty Images

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед объяснила свое высказывание о том, что после Олимпиады возьмет паузу от тренировок, и со смехом ответила на вопрос про смену весовой категории. 

«Это будет небольшая пауза. Меня просто неправильно поняли. Это будет отдых, мне надо перезагрузиться, настроиться, набраться сил на следующий олимпийский цикл. Потому что это было очень тяжело для меня психологически, физически. Мне нужен месяц, возможно, немного больше, чтобы идти дальше к своим целям».

Ты говорила, что будешь менять весовую категорию. Когда ты планируешь ее менять?

«Я уже готова, уже меняю».

Дарья Белодед рассказала о своем психологическом состоянии перед Олимпиадой.

Источник: ua.tribuna.com Рене Тер Велде
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Дарья Белодед

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