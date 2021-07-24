Белодед вышла в полуфинал Олимпиады

За выход в финал украинке предстоит сразиться с японкой Тонаки

Фото: ijf.org

Сегодня, 24 июля на Олимпиаде в Токио проходят соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин.

Украинка Дарья Белодед в весовой категории до 48 кг на пути в четвертьфинал победила представительницу Сербии Милицу Николич.

В 1/4-й она победила Катарину Косту из Португалии проведя удержание в дополнительное время.

В полуфинале украинка встретится с японкой Фуной Тонаки, которая победила на ЧМ-2017. На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Токио, Тонаки уступила Белодед в поединке за золото.

Полуфинал пройдет в вечернюю сессию соревнований – начало не ранее 11:00 по Киеву.

Главный тренер сборной Украины по дзюдо надеется, что Белодед выиграет ОИ-2020.