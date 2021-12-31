Без Зантараи и Ньябали, но с Хаммо и новыми талантами. Вторая часть интервью Виталия Дубровы

Тренер сборной Украины рассказал о положении дел в каждой весовой категории среди мужчин

Кеджау Ньябали и Виталий Дуброва / Фото: Сергей Левицкий

Главный тренер сборной Украины Виталий Дуброва в интервью XSPORT подвел итоги олимпийского 2021 года и подробно рассказал нам о ситуации в каждой (!) весовой категории на новый олимпийский цикл. Во второй части интервью речь пойдет о мужском дзюдо.

-60 кг

«Если говорить о мужской команде, то в Токио у нас было 4 лицензии. В 60 кг был Артем Лесюк, который в течение всего цикла был лидером этой весовой категории. Дважды был пятым на чемпионатах Европы, на Олимпиаде занял седьмое место. На мой взгляд, мог выступить немного лучше. Он победил серебряного призера чемпионата мира, а проиграл двум спортсменам, которых ранее побеждал. Отработал олимпийский цикл он на максимум, добыл лицензию и достояно выглядел в Токио. Он продолжает спортивную карьеру.

В этом весе у нас подросли еще ребята: чемпион страны Дильшот Халматов, Бекирбек Моргоев, Олег Вередыба – двукратный призер юниорских чемпионатов Европы. Именно они будут конкурировать с Артемом за олимпийскую лицензию. Они будут бороться за награды на международных турнирах наивысшего уровня».

Артем Хомула / Фото: Сергей Левицкий

-66 кг

«Завершает карьеру наш многолетний лидер сборной Георгий Зантарая. Наверное, Олимпийские игры были его последними соревнованиями высокого уровня. К сожалению, ему не удалось завоевать настолько желанную олимпийскую медаль. Но все-таки возраст сказался – в Токио ему уже было 33 года. Это очень большой возраст для такой категории. Перенос Олимпиады на один год также не пошел на пользу Георгию.

Но за собой Георгий оставил очень сильную команду спортсменов, которые тренировались с ним, выросли благодаря ему. Сразу после Олимпиады одновременно три спортсмена добыли награды на турнирах Grand Slam. Тут в первую очередь хочу отметить Евгения Гончарко, ему лишь 18 лет, он добыл бронзу на юниорском чемпионате мира, на чемпионате Европы, на Grand Slam в Баку, где победил мощного японца, а в схватке за бронзу – действующего призера чемпионата мира из России.

Также в этой категории у нас: Богдан Ядов, который добыл бронзу на Grand Slam в Абу-Даби. Это уже опытный спортсмен, ему в следующем году будет 26. До этого он все-таки немного был в тени Георгия Зантараи, а сейчас самое время выходить из тени, добывать награды на чемпионатах Европы и мира.

Чемпион Украины в этом весе – Каро Марандян. Он добыл бронзу на турнире Grand Slam в Загребе. То есть, тут у нас есть три спортсмена с результатами на турнирах высокого уровня, между ними будет мощная конкуренция».

Богдан Ядов

-73 кг

«Весовая категория до 73 кг – одна из наиболее проблемных для нас. По этому весу у нас не было лицензии. Артем Хомула боролся за лицензию, но, к сожалению, именно после пандемии он не сумел показать высоких результатов и подтвердить свое право на участие в Олимпиаде. Артем уже победил на чемпионате Украины после ОИ, в финале выиграл у Александра Кошляка. Этим спортсменам по 25-26 лет. К сожалению, хорошей замены им нет, а самим Артему и Александру вот уже 2 года не удается показывать результаты на международных соревнованиях.

Возможно, конкуренцию им сможет составить киевлянин Владислав Казимиров. Он – призер юниорского чемпионата Европы, но в весовой категории до 66 кг. Сейчас он поменяет вес, вероятно, ему удастся навязать конкуренцию и показать себя на международном уровне. Может быть, тут появятся другие новые лица, но пока эта категория остается проблемной».

Артем Хомула / Фото: Сергей Левицкий

-81 кг

«Достаточно неплохая весовая категория, несмотря на то, что по ней у нас не было лицензии в Токио. Но сейчас мы имеем достаточно неплохой состав спортсменов с опытом побед на юниорском, молодежном и взрослом уровнях. Отмечу Артема Бубыря – бронзового призера чемпионата мира и Европы среди юниоров.

Также у нас есть Сергей Кривчач, который несколько лет назад подавал большие надежды. Мы верили, что ему удастся получить лицензию уже на ОИ в Токио, но, к сожалению, из-за травм и некоторых других проблем он пропустил почти год нормальных тренировок. Нагнать у него не вышло, но сейчас он находится в достаточно хорошей форме: уверенно выиграл чемпионат Украины, добавляет сейчас. В его послужном списке есть победы над очень крепкими спортсменами.

И еще в этой категории выступает Геворг Манукян. Он призер чемпионата Европы до 23 лет в 2020 году. Неплохо проявил себя на международных турнирах серии Grand Prix и Grand Slam. Выступал очень стабильно. Надеюсь, что это трио будет бороться за олимпийскую лицензию. Возможно, Бубырь сменит весовую категорию на 90 кг».

Сергей Кривчач / Фото: IJF

-90 кг

«В 90 кг у нас в течение двух олимпийских циклов лидером был Кеджау Ньябали. Он принимал участие в двух Олимпиадах, имел много неплохих результатов на уровнях Grand Prix и Grand Slam. Но на чемпионатах мира и Европы, к сожалению, выше седьмого места ему подняться не удавалось. Кеджау завершил спортивную карьеру и перешел на тренерскую работу. Мы включили его в штаб нашей мужской команды, будет помогать Артему Блашенко. Чуть больше внимания он будет уделять спортсменам до 23 лет и нашему ближайшему резерву.

После Ухода Ньябали у нас нет явного лидера. Есть три спортсмена, которых можно назвать перспективными: Станислав Гунченко, который был пятым на Grand Prix в Загребе, Виталий Шепель – бронзовый призер чемпионата Украины, Заур Дуньямалиев – чемпион Украины этого года. Еще рано говорить об их перспективах, нужно дождаться начала турниров, а пока у них мало международного опыта».

Станислав Гунченко / Фото: IJF

-100 кг

«Тут у нас также не было олимпийской лицензии. За нее боролись Антон Савицкий и Даниил Гуцол. К сожалению, они были очень далеки от попадания в Токио. Но они продолжают свои выступления, накопили определенный опыт в том цикле, возможно, это поможет им добыть лицензию в Париж. В этой весовой категории отметил бы еще двух спортсменов: Алексея Моисеева – бронзового призера Континентального кубка в Сараево и Алексея Ершова».

Антон Савицкий / Фото: IJF

+100 кг

«Весовая категория свыше 100 кг. Тут у нас остается лидером Яков Хаммо – бронзовый призер чемпионата мира. Он был близок к олимпийской медали. Продолжает карьеру, недавно мы увидели его первый старт после Игр на клубном чемпионате Европы. Также подтягивается Евгений Балевский, который в этом году добыл бронзу на Grand Prix в Загребе, был в шаге от медали на Grand Prix в Абу-Даби – отлично боролся, дошел до полуфинала, победил спортсменов, которые выше его по рейтингу, но получил травму. К сожалению, на восстановление ему понадобится где-то около полугода. Есть тут еще линейка молодых спортсменов, но про них еще рано говорить».

Яков Хаммо / Фото: IJF

В первой части мы получили полную информацию о женской команде.