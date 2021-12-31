Без Зантараи и Ньябали, но с Хаммо и новыми талантами. Вторая часть интервью Виталия Дубровы

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 24
Сейчас 0
Сегодня 19
Завтра 23
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:15 Манчестер Юнайтед - Бернли 3:1 Окончен
Хоккей (14 событий из 19) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Канада - Германия -:- Отменен
04:30 Швеция - США -:- Отменен
23:30 Чехия - Австрия -:- Отменен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Джерси Дэвилз 3:4 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс 4:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс 5:3 Окончен
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс 4:2 Окончен
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерс 2:3 Окончен
05:30 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс 1:2 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс 85:94 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс 108:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс 82:91 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс 104:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс 131:117 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Перенесен
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер 115:97 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз 105:120 Окончен
05:30 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс 95:94 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (13 событий из 13) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Словакия - Швейцария -:- Отменен
21:30 Германия - Австрия -:- Отменен
23:30 Швейцария - Швеция -:- Отменен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Каролина Харрикейнс - Монреаль Канадиенс 4:0 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нэшвилл Предаторс 4:3 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 9:3 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрс 4:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Калгари Флэймс 4:6 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Ванкувер Кэнакс 2:1 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерс 3:2 Окончен
20:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
20:00 Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
22:00 Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 102:110 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс 118:136 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Кливленд Кавальерс 110:93 Окончен
04:30 Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Перенесен
20:00 Бостон Селтикс - Финикс Санс -:- Запланирован
22:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
Футбол (4 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Арсенал - Манчестер Сити -:- Запланирован
17:00 Уотфорд - Тоттенхэм -:- Запланирован
17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 11) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Канада - Финляндия -:- Отменен
04:30 США - Россия -:- Отменен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
20:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
20:00 Бостон Брюинс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
20:00 Флорида Пантерс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
21:00 Нэшвилл Предаторс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован

Без Зантараи и Ньябали, но с Хаммо и новыми талантами. Вторая часть интервью Виталия Дубровы

Тренер сборной Украины рассказал о положении дел в каждой весовой категории среди мужчин
Дзюдо
08:52
Без Зантараи и Ньябали, но с Хаммо и новыми талантами. Вторая часть интервью Виталия Дубровы
Кеджау Ньябали и Виталий Дуброва / Фото: Сергей Левицкий

Главный тренер сборной Украины Виталий Дуброва в интервью XSPORT подвел итоги олимпийского 2021 года и подробно рассказал нам о ситуации в каждой (!) весовой категории на новый олимпийский цикл. Во второй части интервью речь пойдет о мужском дзюдо.

-60 кг

«Если говорить о мужской команде, то в Токио у нас было 4 лицензии. В 60 кг был Артем Лесюк, который в течение всего цикла был лидером этой весовой категории. Дважды был пятым на чемпионатах Европы, на Олимпиаде занял седьмое место. На мой взгляд, мог выступить немного лучше. Он победил серебряного призера чемпионата мира, а проиграл двум спортсменам, которых ранее побеждал. Отработал олимпийский цикл он на максимум, добыл лицензию и достояно выглядел в Токио. Он продолжает спортивную карьеру.

В этом весе у нас подросли еще ребята: чемпион страны Дильшот Халматов, Бекирбек Моргоев, Олег Вередыба – двукратный призер юниорских чемпионатов Европы. Именно они будут конкурировать с Артемом за олимпийскую лицензию. Они будут бороться за награды на международных турнирах наивысшего уровня».

Артем Хомула / Фото: Сергей Левицкий

-66 кг

«Завершает карьеру наш многолетний лидер сборной Георгий Зантарая. Наверное, Олимпийские игры были его последними соревнованиями высокого уровня. К сожалению, ему не удалось завоевать настолько желанную олимпийскую медаль. Но все-таки возраст сказался – в Токио ему уже было 33 года. Это очень большой возраст для такой категории. Перенос Олимпиады на один год также не пошел на пользу Георгию.

Но за собой Георгий оставил очень сильную команду спортсменов, которые тренировались с ним, выросли благодаря ему. Сразу после Олимпиады одновременно три спортсмена добыли награды на турнирах Grand Slam. Тут в первую очередь хочу отметить Евгения Гончарко, ему лишь 18 лет, он добыл бронзу на юниорском чемпионате мира, на чемпионате Европы, на Grand Slam в Баку, где победил мощного японца, а в схватке за бронзу – действующего призера чемпионата мира из России.

Также в этой категории у нас: Богдан Ядов, который добыл бронзу на Grand Slam в Абу-Даби. Это уже опытный спортсмен, ему в следующем году будет 26. До этого он все-таки немного был в тени Георгия Зантараи, а сейчас самое время выходить из тени, добывать награды на чемпионатах Европы и мира.

Чемпион Украины в этом весе – Каро Марандян. Он добыл бронзу на турнире Grand Slam в Загребе. То есть, тут у нас есть три спортсмена с результатами на турнирах высокого уровня, между ними будет мощная конкуренция».

Богдан Ядов

-73 кг

«Весовая категория до 73 кг – одна из наиболее проблемных для нас. По этому весу у нас не было лицензии. Артем Хомула боролся за лицензию, но, к сожалению, именно после пандемии он не сумел показать высоких результатов и подтвердить свое право на участие в Олимпиаде. Артем уже победил на чемпионате Украины после ОИ, в финале выиграл у Александра Кошляка. Этим спортсменам по 25-26 лет. К сожалению, хорошей замены им нет, а самим Артему и Александру вот уже 2 года не удается показывать результаты на международных соревнованиях.

Возможно, конкуренцию им сможет составить киевлянин Владислав Казимиров. Он – призер юниорского чемпионата Европы, но в весовой категории до 66 кг. Сейчас он поменяет вес, вероятно, ему удастся навязать конкуренцию и показать себя на международном уровне. Может быть, тут появятся другие новые лица, но пока эта категория остается проблемной».

Артем Хомула / Фото: Сергей Левицкий

-81 кг

«Достаточно неплохая весовая категория, несмотря на то, что по ней у нас не было лицензии в Токио. Но сейчас мы имеем достаточно неплохой состав спортсменов с опытом побед на юниорском, молодежном и взрослом уровнях. Отмечу Артема Бубыря – бронзового призера чемпионата мира и Европы среди юниоров.

Также у нас есть Сергей Кривчач, который несколько лет назад подавал большие надежды. Мы верили, что ему удастся получить лицензию уже на ОИ в Токио, но, к сожалению, из-за травм и некоторых других проблем он пропустил почти год нормальных тренировок. Нагнать у него не вышло, но сейчас он находится в достаточно хорошей форме: уверенно выиграл чемпионат Украины, добавляет сейчас. В его послужном списке есть победы над очень крепкими спортсменами.

И еще в этой категории выступает Геворг Манукян. Он призер чемпионата Европы до 23 лет в 2020 году. Неплохо проявил себя на международных турнирах серии Grand Prix и Grand Slam. Выступал очень стабильно. Надеюсь, что это трио будет бороться за олимпийскую лицензию. Возможно, Бубырь сменит весовую категорию на 90 кг».

Сергей Кривчач / Фото: IJF

-90 кг

«В 90 кг у нас в течение двух олимпийских циклов лидером был Кеджау Ньябали. Он принимал участие в двух Олимпиадах, имел много неплохих результатов на уровнях Grand Prix и Grand Slam. Но на чемпионатах мира и Европы, к сожалению, выше седьмого места ему подняться не удавалось. Кеджау завершил спортивную карьеру и перешел на тренерскую работу. Мы включили его в штаб нашей мужской команды, будет помогать Артему Блашенко. Чуть больше внимания он будет уделять спортсменам до 23 лет и нашему ближайшему резерву.

После Ухода Ньябали у нас нет явного лидера. Есть три спортсмена, которых можно назвать перспективными: Станислав Гунченко, который был пятым на Grand Prix в Загребе, Виталий Шепель – бронзовый призер чемпионата Украины, Заур Дуньямалиев – чемпион Украины этого года. Еще рано говорить об их перспективах, нужно дождаться начала турниров, а пока у них мало международного опыта».

Станислав Гунченко / Фото: IJF

-100 кг

«Тут у нас также не было олимпийской лицензии. За нее боролись Антон Савицкий и Даниил Гуцол. К сожалению, они были очень далеки от попадания в Токио. Но они продолжают свои выступления, накопили определенный опыт в том цикле, возможно, это поможет им добыть лицензию в Париж. В этой весовой категории отметил бы еще двух спортсменов: Алексея Моисеева – бронзового призера Континентального кубка в Сараево и Алексея Ершова».

Антон Савицкий / Фото: IJF

+100 кг

«Весовая категория свыше 100 кг. Тут у нас остается лидером Яков Хаммо – бронзовый призер чемпионата мира. Он был близок к олимпийской медали. Продолжает карьеру, недавно мы увидели его первый старт после Игр на клубном чемпионате Европы. Также подтягивается Евгений Балевский, который в этом году добыл бронзу на Grand Prix в Загребе, был в шаге от медали на Grand Prix в Абу-Даби – отлично боролся, дошел до полуфинала, победил спортсменов, которые выше его по рейтингу, но получил травму. К сожалению, на восстановление ему понадобится где-то около полугода. Есть тут еще линейка молодых спортсменов, но про них еще рано говорить».

Яков Хаммо / Фото: IJF

В первой части мы получили полную информацию о женской команде.

Филипп Штода
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виталий Дуброва Сборная Украины (дзюдо) Яков Хаммо Георгий Зантарая Кеджау Ньябали

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Обновление женской сборной и ожидания от нового олимпийского цикла. Первая часть интервью Виталия Дубровы
Эксклюзив
Обновление женской сборной и ожидания от нового олимпийского цикла. Первая часть интервью Виталия Дубровы
Дзюдо
30 декабря 19:00
Руслан Машуренко: «В дзюдо есть две ключевые категории участников, о которых вечно забывают, – дети и их родители»
Интервью Руслан Машуренко: «В дзюдо есть две ключевые категории участников, о которых вечно забывают, – дети и их родители»
Дзюдо
29 декабря 17:39
Скачок почти на 10 килограмм. Известно, в какой весовой категории будет выступать Белодед
Скачок почти на 10 килограмм. Известно, в какой весовой категории будет выступать Белодед
Дзюдо
26 декабря 20:14
Дуброва – о количестве лицензий на Олимпиаду-2024: «Надеемся, что больше, чем в Токио»
Дуброва – о количестве лицензий на Олимпиаду-2024: «Надеемся, что больше, чем в Токио»
Дзюдо
26 декабря 20:01

Новости: Дзюдо

Без Зантараи и Ньябали, но с Хаммо и новыми талантами. Вторая часть интервью Виталия Дубровы
Эксклюзив
Без Зантараи и Ньябали, но с Хаммо и новыми талантами. Вторая часть интервью Виталия Дубровы
08:52
Обновление женской сборной и ожидания от нового олимпийского цикла. Первая часть интервью Виталия Дубровы
Эксклюзив
Обновление женской сборной и ожидания от нового олимпийского цикла. Первая часть интервью Виталия Дубровы
30 декабря 19:00
Руслан Машуренко: «В дзюдо есть две ключевые категории участников, о которых вечно забывают, – дети и их родители»
Интервью Руслан Машуренко: «В дзюдо есть две ключевые категории участников, о которых вечно забывают, – дети и их родители»
29 декабря 17:39
Скачок почти на 10 килограмм. Известно, в какой весовой категории будет выступать Белодед
Скачок почти на 10 килограмм. Известно, в какой весовой категории будет выступать Белодед
26 декабря 20:14
Дуброва – о количестве лицензий на Олимпиаду-2024: «Надеемся, что больше, чем в Токио»
Дуброва – о количестве лицензий на Олимпиаду-2024: «Надеемся, что больше, чем в Токио»
26 декабря 20:01
Сменила татами на красную дорожку. Белодед отправилась работать по профессии
Сменила татами на красную дорожку. Белодед отправилась работать по профессии
09 декабря 09:03
Украина впервые за 16 лет будет представлена на клубном чемпионате Европы
Украина впервые за 16 лет будет представлена на клубном чемпионате Европы
06 декабря 13:34
Вау! Белодед кардинально сменила образ
Вау! Белодед кардинально сменила образ
05 декабря 11:13
Вередыба: «Я надеюсь выступить на Олимпийских играх в Париже»
Эксклюзив Вередыба: «Я надеюсь выступить на Олимпийских играх в Париже»
03 декабря 16:02
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 21:46
15
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 11:59
Все новости

Анонсы

Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
01 января 2022г. 13:30
Луис Ортис – Чарльз Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Луис Ортис – Чарльз Мартин. Онлайн трансляция
02 января 2022г. 06:01
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
02 января 2022г. 10:10
Шоу Ride. Узнай больше о конных видах спорта
TV
Шоу Ride. Узнай больше о конных видах спорта
02 января 2022г. 14:25
«Достучаться до небес»
TV
«Достучаться до небес»
02 января 2022г. 16:50
Чемпионат Англии. «Челси» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
02 января 2022г. 18:30
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн трансляция
03 января 2022г. 18:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Торино». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Торино». Онлайн трансляция
06 января 2022г. 16:30
Кубок Английской лиги. «Арсенал» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Английской лиги. «Арсенал» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
06 января 2022г. 21:45
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
08 января 2022г. 13:40
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
09 января 2022г. 15:50
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
09 января 2022г. 18:45
Рассел Кроу в фильме «Нокдаун»
TV
Рассел Кроу в фильме «Нокдаун»
09 января 2022г. 21:45