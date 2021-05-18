Дуброва: «26 мая состоится совет, на котором будет утвержден состав сборной на чемпионат мира»

АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
20:00
Главный тренер штатной сборной Украины, старший тренер клуба «Спартаковец» Виталий Дуброва в интервью пресс-служба клуба рассказал о пребывании команды на сборе в Испании, а также планах на ближайшее будущее.
«Мы сейчас на международном тренировочном сборе в Испании, в городе Бенидорм. Здесь спортсмены сборной Украины пробудут с 14 по 22 мая. Здесь находятся более 250 участников из 23 стран. Мы живем в отеле, который находится на полностью закрытой территории, мы не имеем возможности ее покидать. Прилетели, сдали тесты и все находимся здесь. питание, проживание на закрытой территории.
По средине сбора будем сдавать еще один тест, а потом тест, когда будем ехать со сбора.
По завершению международного сбора - с 24 мая - заезжаем на олимпийскую базу в Конча-Заспу. Там у нас будет заключительный сбор перед чемпионатом мира. 26 мая состоится тренерский совет, на котором будет утвержден состав команды на турнир в Будапеште».
Напомним, что чемпионат мира состоится с 7 по 13 июня в Будапеште, Венгрия. С турнира медаль пообещал привезти тяжеловес Яков Хаммо.
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