Турчин проиграла во втором круге Олимпийских игр-2020
Дуброва: «На Олимпиаде ценится только медаль, а не хорошее выступление»
Главный тренер сборной Украины высказал мнение о Турчин на Играх в Токио
18:33
Анастасия Турчин / Фото: facebook.com/olympicua
Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва прокомментировал выступление Анастасии Турчин на Олимпиаде-2020:
Хотелось бы лучше. Это Олимпиада и тут ценится только медаль, а не хорошее выступление. Анастасия не реализовала весь свой потенциал, который у нее есть. Нужно иметь настойчивость, смелость, бесстрашность. А сегодня этого не было, хотела выиграть осторожностью. Настя не была бесстрашной, просто хорошо боролась.
Напомним, что дзюдоистка Дарья Белодед принесла Украине первую медаль Игр-2020.
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