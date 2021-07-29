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Дуброва: «На Олимпиаде ценится только медаль, а не хорошее выступление»

Главный тренер сборной Украины высказал мнение о Турчин на Играх в Токио
Olympics Токио-2020
18:33
Дуброва: «На Олимпиаде ценится только медаль, а не хорошее выступление»
Анастасия Турчин / Фото: facebook.com/olympicua

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва прокомментировал выступление Анастасии Турчин на Олимпиаде-2020:

Хотелось бы лучше. Это Олимпиада и тут ценится только медаль, а не хорошее выступление. Анастасия не реализовала весь свой потенциал, который у нее есть. Нужно иметь настойчивость, смелость, бесстрашность. А сегодня этого не было, хотела выиграть осторожностью. Настя не была бесстрашной, просто хорошо боролась.

Напомним, что дзюдоистка Дарья Белодед принесла Украине первую медаль Игр-2020.

Олег Шумейко-младший
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Виталий Дуброва Анастасия Турчин

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