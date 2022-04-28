Головний тренер збірної України сумнівався, чи варто брати Білодід на чемпіонат Європи

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 3
Сегодня 7
Завтра 6
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:15 Аталанта - Торино 4:4 Окончен
21:15 Болонья - Интер 2:1 Окончен
Хоккей (4 события из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнс 3:4 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Коламбус Блу Джекетс 4:1 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Калгари Флэймс 4:5 Окончен
04:30 Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз 5:3 Окончен
Баскетбол (1 событие из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Мемфис Гриззлис - Миннесота Тимбервулвс 111:109 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 0:0 1-й тайм
22:00 Вест Хэм - Айнтрахт 1:1 1-й тайм
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Манчестер Юнайтед - Челси 0:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Айнтрахт -:- Запланирован
22:00 РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 0:0 1-й тайм
22:00 Вест Хэм - Айнтрахт 1:1 1-й тайм
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Манчестер Юнайтед - Челси 0:0 Окончен 1-й тайм
Хоккей (2 события из 5) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс 3:4 Окончен
03:30 Даллас Старз - Аризона Койотис 3:4 Окончен
Баскетбол (1 событие из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз 116:100 Окончен
Футбол (2 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Страсбур - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Унион Берлин - Гройтер Фюрт -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
17:00
live
Информационный марафон
21:20
Стронгмен. Лига Чемпионов

Головний тренер збірної України сумнівався, чи варто брати Білодід на чемпіонат Європи

Віталій Дуброва розповів, що виступ дзюдоїстки був під питанням через зміну вагової категорії
Дзюдо
19:40
Головний тренер збірної України сумнівався, чи варто брати Білодід на чемпіонат Європи
Фото: judokramatorsk.info

Головний тренер збірної України Віталій Дуброва в інтерв'ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги» заявив, що роздумував, чи варто бронзовій призерці Токіо-2020 Дар'ї Білодід виступати на чемпіонаті Європи, який пройде в Софії, Болгарія, з 29 квітня по 1 травня.

У чому основні сумніви були з приводу Дар’ї Білодід чи буде вона брати участь?

По-перше, нова вагова категорія. Вона виступала в категорії 48 кг весь минулий олімпійський цикл, а зараз дебютує в 57 кг. Тобто вона перескочила через одну вагу і не мала контрольних стартів – одразу Європа, це перший офіційний важливий старт. Я сподіваюсь, що Дашин досвід та майстерність, характер дадуть їй змогу пристойно виступати і показати високий результат у новій вазі. Оскільки вона дворазова чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи і всі ми знаємо її можливості і те на що вона здатна.

Нагадаємо, що повернеться на татамі після 9-місячної паузи.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Хайлайты

Теги

Виталий Дуброва Дарья Белодед

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Не могли нормально тренуватися, думки були в Україні». Віталій Дуброва розповів, як збірна готувалась до чемпіонату Європи, зіштовхнувшись з війною
Эксклюзив
«Не могли нормально тренуватися, думки були в Україні». Віталій Дуброва розповів, як збірна готувалась до чемпіонату Європи, зіштовхнувшись з війною
Дзюдо
17:31
9 месяцев спустя! Белодед возвращается на татами в новой весовой категории
9 месяцев спустя! Белодед возвращается на татами в новой весовой категории
Дзюдо
27 апреля 10:19
«Русский мир» убил их счастье!» Белодед о смерти 3-месячного ребенка из Одессы
«Русский мир» убил их счастье!» Белодед о смерти 3-месячного ребенка из Одессы
Дзюдо
24 апреля 10:20
«Тварі, ненавиджу всіх вас!» Білодід - рашистам після ракетного удару по Одесі
«Тварі, ненавиджу всіх вас!» Білодід - рашистам після ракетного удару по Одесі
Дзюдо
23 апреля 22:25
Белодед: «Русские не люди, они – убийцы»
Белодед: «Русские не люди, они – убийцы»
Дзюдо
04 апреля 17:05
«Физически я ничего не могла делать и находилась в состоянии депрессии.» Белодед о войне в Украине
«Физически я ничего не могла делать и находилась в состоянии депрессии.» Белодед о войне в Украине
Дзюдо
02 апреля 12:15

Новости: Дзюдо

Головний тренер збірної України сумнівався, чи варто брати Білодід на чемпіонат Європи
Эксклюзив
Головний тренер збірної України сумнівався, чи варто брати Білодід на чемпіонат Європи
19:40
«Не могли нормально тренуватися, думки були в Україні». Віталій Дуброва розповів, як збірна готувалась до чемпіонату Європи, зіштовхнувшись з війною
Эксклюзив
«Не могли нормально тренуватися, думки були в Україні». Віталій Дуброва розповів, як збірна готувалась до чемпіонату Європи, зіштовхнувшись з війною
17:31
9 месяцев спустя! Белодед возвращается на татами в новой весовой категории
9 месяцев спустя! Белодед возвращается на татами в новой весовой категории
27 апреля 10:19
«Русский мир» убил их счастье!» Белодед о смерти 3-месячного ребенка из Одессы
«Русский мир» убил их счастье!» Белодед о смерти 3-месячного ребенка из Одессы
24 апреля 10:20
«Тварі, ненавиджу всіх вас!» Білодід - рашистам після ракетного удару по Одесі
«Тварі, ненавиджу всіх вас!» Білодід - рашистам після ракетного удару по Одесі
23 апреля 22:25
Белодед: «Русские не люди, они – убийцы»
Белодед: «Русские не люди, они – убийцы»
04 апреля 17:05
«Физически я ничего не могла делать и находилась в состоянии депрессии.» Белодед о войне в Украине
«Физически я ничего не могла делать и находилась в состоянии депрессии.» Белодед о войне в Украине
02 апреля 12:15
«Як ми круто жили!» Белодед об Украине
«Як ми круто жили!» Белодед об Украине
29 марта 16:05
Білодід: «Я – українка і я цим пишаюся»
Білодід: «Я – українка і я цим пишаюся»
26 марта 21:15
Все новости

Популярные новости

Владимир Кличко впервые публично обратился к Панеттьери с момента их разрыва
Владимир Кличко впервые публично обратился к Панеттьери с момента их разрыва
Бокс Профессиональный бокс
23 апреля 13:44
5
В Международном Олимпийском комитете рассказали о роли Бубки в решении отстранить россиян и белорусов от спорта
В Международном Олимпийском комитете рассказали о роли Бубки в решении отстранить россиян и белорусов от спорта
Olympics
22 апреля 16:05
8
«Ненавижу!» Рашисты обстреляли район в Николаеве, где выросла Харлан
«Ненавижу!» Рашисты обстреляли район в Николаеве, где выросла Харлан
Фехтование
24 апреля 09:44
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Бокс Профессиональный бокс
26 апреля 11:20
19
Усик рассказал будет ли драться с победителем боя Фьюри-Уайт
Усик рассказал будет ли драться с победителем боя Фьюри-Уайт
Бокс Профессиональный бокс
22 апреля 09:58
Усик заявил о прекращении общения с прессой
Усик заявил о прекращении общения с прессой
Бокс Профессиональный бокс
22 апреля 10:26
Все новости