Головний тренер збірної України сумнівався, чи варто брати Білодід на чемпіонат Європи

Віталій Дуброва розповів, що виступ дзюдоїстки був під питанням через зміну вагової категорії

Фото: judokramatorsk.info

Головний тренер збірної України Віталій Дуброва в інтерв'ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги» заявив, що роздумував, чи варто бронзовій призерці Токіо-2020 Дар'ї Білодід виступати на чемпіонаті Європи, який пройде в Софії, Болгарія, з 29 квітня по 1 травня.



У чому основні сумніви були з приводу Дар’ї Білодід чи буде вона брати участь?

По-перше, нова вагова категорія. Вона виступала в категорії 48 кг весь минулий олімпійський цикл, а зараз дебютує в 57 кг. Тобто вона перескочила через одну вагу і не мала контрольних стартів – одразу Європа, це перший офіційний важливий старт. Я сподіваюсь, що Дашин досвід та майстерність, характер дадуть їй змогу пристойно виступати і показати високий результат у новій вазі. Оскільки вона дворазова чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи і всі ми знаємо її можливості і те на що вона здатна.

Нагадаємо, що повернеться на татамі після 9-місячної паузи.