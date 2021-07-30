Хаммо остановился в шаге от медали Олимпийских игр-2020
Каланина: «Я упала и вот такое завершение Олимпийских Игр»
Украинская дзюдоистка проиграла во втором раунде ОИ-2020
17:39
Украинская дзюдоистка Елизавета Каланина была немногословной после поражения во втором раунде дебютных для себя Олимпийских игр-2020:
«Соперница у меня была очень сильная. Она сковала мне правую руку и мне не удалось ее освободить».
Контролировать ход схватки не получалось, я упала и вот такое завершение Олимпийских Игр».
Обе схватки Каланиной транслировали на большом экране в ее родном городе – Кропивницком.
Напомним, ранее главный тренер сборной Украины по дзюдо оценил выступление олимпийцев в Токио.
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