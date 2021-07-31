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Хаммо: «Будем работать над ошибками, чтобы выиграть медаль на следующей Олимпиаде»

Украинец прокомментировал поражение в финальной схватке за бронзу Олимпиады
Olympics Токио-2020
09:00
Хаммо: «Будем работать над ошибками, чтобы выиграть медаль на следующей Олимпиаде»
Яков Хаммо / фото - НОК Украины

Украинский дзюдоист Яков Хаммо прокомментировал НОК Украины поражение в финальной схватке за бронзу Олимпийских Игр в Токио.

«Мы встречались с этим соперником на чемпионате Европы до 23 лет. Я у него тогда выиграл. Сегодня не получилось это сделать.

Хочу извиниться перед всеми за то, что не оправдал ожидания. Будем работать над ошибками, чтобы выиграть медаль на следующих Олимпийских играх».

Единственную медаль в дзюдо Украине принесла Дарья Белодед.

Рене Тер Велде
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Яков Хаммо

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