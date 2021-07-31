Хаммо остановился в шаге от медали Олимпийских игр-2020
Хаммо: «Будем работать над ошибками, чтобы выиграть медаль на следующей Олимпиаде»
Украинец прокомментировал поражение в финальной схватке за бронзу Олимпиады
09:00
Яков Хаммо / фото - НОК Украины
Украинский дзюдоист Яков Хаммо прокомментировал НОК Украины поражение в финальной схватке за бронзу Олимпийских Игр в Токио.
«Мы встречались с этим соперником на чемпионате Европы до 23 лет. Я у него тогда выиграл. Сегодня не получилось это сделать.
Хочу извиниться перед всеми за то, что не оправдал ожидания. Будем работать над ошибками, чтобы выиграть медаль на следующих Олимпийских играх».
Единственную медаль в дзюдо Украине принесла Дарья Белодед.