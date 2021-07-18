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Хаммо: «Олимпийские Игры всегда отличаются особенной атмосферой»

Бронзовый призер чемпионата мира – о первых впечатлениях от Токио
Olympics Токио-2020
12:30
Хаммо: «Олимпийские Игры всегда отличаются особенной атмосферой»
Яков Хаммо / Фото: facebook.com/khammoiakiv

Бронзовый призер чемпионата мира Яков Хаммо рассказал пресс-службе НОК о первых впечатлениям после прибытия в Токио:

Мы очень всем довольны. Олимпийские Игры всегда отличаются особенной атмосферой. Это не может не радовать. Заселились в Олимпийскую деревню. Номера у нас чудесные, «экологичные». Сама деревня очень впечатляет. Все на высоком уровне. Несколько тяжело проходит процесс акклиматизации, но, уверен, все будет хорошо. Пройдем и этот этап.

Хочу пожелать украинцам быть здоровыми и поддерживать нашу команду на Играх XXXII-й Олимпиады.

Напомним, что в Олимпийской деревне выявили первые случаи коронавируса у спортсменов.

Олег Шумейко-младший
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