Хаммо вышел в четвертьфинал Олимпиады на двукратного чемпиона мира

Тяжеловес остался последним представителем Украины в дзюдо на Играх-2020

Яков Хаммо в схватке с Симонеску / Фото: Getty Images

Завершилась стадия 1/8 финала олимпийского турнира по дзюдо.



Яков Хаммо, который выступает в весовой категории 100 кг+, сумел выйти в следующий раунд. Хаммо в схватке с румыном Владутом Симонеску получил оценку «Ваза-ари».

В четвертьфинале Якову достался грозный соперник – японец Хисайоши Харасава, двукратный чемпион мира и серебряный призер Рио-2016.

Елизавета Каланина, выступающая в категории свыше 78 кг, завершила свое выступление на Играх в Токио. В 1/16 финала Каланина провела иппон на алжирке Соньи Ассела, а в следующей стадии украинка тем же Ippon проиграла представительницы Турции Кайре Саит.

Напомним, что Дарья Белодед принесла Украине пока единственную медаль в дзюдо на Играх.