Белодед: «Если все сложится как надо, то у Хаммо будет медаль»
Хаммо вышел в четвертьфинал Олимпиады на двукратного чемпиона мира
Тяжеловес остался последним представителем Украины в дзюдо на Играх-2020
07:29
Яков Хаммо в схватке с Симонеску / Фото: Getty Images
Завершилась стадия 1/8 финала олимпийского турнира по дзюдо.
Яков Хаммо, который выступает в весовой категории 100 кг+, сумел выйти в следующий раунд. Хаммо в схватке с румыном Владутом Симонеску получил оценку «Ваза-ари».
В четвертьфинале Якову достался грозный соперник – японец Хисайоши Харасава, двукратный чемпион мира и серебряный призер Рио-2016.
Елизавета Каланина, выступающая в категории свыше 78 кг, завершила свое выступление на Играх в Токио. В 1/16 финала Каланина провела иппон на алжирке Соньи Ассела, а в следующей стадии украинка тем же Ippon проиграла представительницы Турции Кайре Саит.
Напомним, что Дарья Белодед принесла Украине пока единственную медаль в дзюдо на Играх.