Причина не в COVID или допинге. Алжирский дзюдоист снялся с Олимпиады, узнав имя соперника
Лесюк проиграл в четвертьфинале, но попал в утешительные схватки за бронзу Олимпийских игр
Украинца ждет дуэль с голландцем
08:05
Фото: twitter.com/ElTiempoDeporti
Украинский дзюдоист Артем Лесюк проиграл в 1/4 финала представителю Франции Луке Мхеидзе.
На пути в четвертьфинал украинец победил в 1/16-й гватемальца Хосе Рамоса, а в 1/8 финала – Шарафуддина Лутфиллаева (2:1 вазари).
Остановил Лесюка в 1/4 финала вице-чемпион мира – Дука Мхеидзе из Франции (0:10 иппон).
Однако Артем попал в утешительный турнир и сможет побороться за бронзу. Его соперник – Торнике Цякадоеа из Нидерландов.
А вот Дарья Белодед смогла выйти в полуфинал.
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