Лесюк проиграл в четвертьфинале, но попал в утешительные схватки за бронзу Олимпийских игр

Украинца ждет дуэль с голландцем

Фото: twitter.com/ElTiempoDeporti

Украинский дзюдоист Артем Лесюк проиграл в 1/4 финала представителю Франции Луке Мхеидзе.

На пути в четвертьфинал украинец победил в 1/16-й гватемальца Хосе Рамоса, а в 1/8 финала – Шарафуддина Лутфиллаева (2:1 вазари).

Остановил Лесюка в 1/4 финала вице-чемпион мира – Дука Мхеидзе из Франции (0:10 иппон).

Однако Артем попал в утешительный турнир и сможет побороться за бронзу. Его соперник – Торнике Цякадоеа из Нидерландов.

А вот Дарья Белодед смогла выйти в полуфинал.