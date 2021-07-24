Лесюк проиграл в четвертьфинале, но попал в утешительные схватки за бронзу Олимпийских игр
Лесюк упустил шанс побороться за бронзу на Олимпийских играх
Украинский дзюдоист проиграл в утешительной схватке
12:03
Фото: facebook.com/judo
Украинский дзюдоист Артем Лесюк в категории до 60 кг упустил шанс побороться за бронзу на Олимпийских играх.
Ранее утром Артем прошел два раунда, но в четвертьфинале проиграл французу Дуке Мхеидзе. Однако, Лесюк получил шанс сразиться за бронзу, если победит в утешительной схватке.
Впрочем, Артему это не удалось. Он уступил голландцу Торнике Цякадоеа. Таким образом, именно представитель Нидерландов сразится за бронзовую медаль. Лесюк свои выступления на Играх завершил.
В полуфинале проиграла и Дарья Белодед, но она еще сразится за бронзу.
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