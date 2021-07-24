Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 1
Сегодня 12
Завтра 6
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - ФК Мариуполь 1:1 Окончен
Теннис (1 событие из 6) показать все
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
14:00 Катарчина Кава - Катерина Козлова 1:1 3-й сет
Футбол (7 событий из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кремень - ВПК-Агро -:- Запланирован
17:00 Горняк-Спорт - Авангард -:- Запланирован
17:00 Николаев - ВПК-Агро -:- Запланирован
19:00 Агробизнес - Волынь -:- Запланирован
19:00 Ужгород - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Колос -:- Запланирован
19:30 Шахтер - Ингулец -:- Запланирован
Теннис (5 событий из 80) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
06:25 Александр Бублик - Даниил Медведев 0:2 Окончен
09:35 Новак Джокович - Хуго Деллен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
14:00 Катарчина Кава - Катерина Козлова 1:1 3-й сет
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Doubles)
Календарь Таблица
09:05 Корне А / Фиона Ферро - Свитолина Э / Ястремская Д 2:0 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
05:00 Leylah Annie Fernandez - Даяна Ястремская 2:1 Окончен
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Олимпик -:- Запланирован
17:00 ПСК Динамо Х - Оболонь -:- Запланирован
18:45 ФК Нива - Полесье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Металлист-1925 - Рух -:- Запланирован
19:30 Заря - Александрия -:- Запланирован
19:30 Десна - Черноморец -:- Запланирован

Лесюк упустил шанс побороться за бронзу на Олимпийских играх

Украинский дзюдоист проиграл в утешительной схватке
Olympics Токио-2020
12:03
Лесюк упустил шанс побороться за бронзу на Олимпийских играх
Фото: facebook.com/judo

Украинский дзюдоист Артем Лесюк в категории до 60 кг упустил шанс побороться за бронзу на Олимпийских играх.

Ранее утром Артем прошел два раунда, но в четвертьфинале проиграл французу Дуке Мхеидзе. Однако, Лесюк получил шанс сразиться за бронзу, если победит в утешительной схватке.

Впрочем, Артему это не удалось. Он уступил голландцу Торнике Цякадоеа. Таким образом, именно представитель Нидерландов сразится за бронзовую медаль. Лесюк свои выступления на Играх завершил.

В полуфинале проиграла и Дарья Белодед, но она еще сразится за бронзу.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Артем Лесюк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Лесюк: «Татами не прощает ошибок»
Лесюк: «Татами не прощает ошибок»
Olympics Токио-2020
14:20
Лесюк проиграл в четвертьфинале, но попал в утешительные схватки за бронзу Олимпийских игр
Лесюк проиграл в четвертьфинале, но попал в утешительные схватки за бронзу Олимпийских игр
Olympics Токио-2020
08:05
Украинские дзюдоисты узнали своих соперников на Олимпийских играх
Украинские дзюдоисты узнали своих соперников на Олимпийских играх
Olympics Токио-2020
22 июля 10:01
2
Белодед и Лесюк прибыли в Токио
Белодед и Лесюк прибыли в Токио
Olympics Токио-2020
15 июля 20:50

Новости: Дзюдо

Медаль Белодед - первая для Украины в женском дзюдо на Олимпиадах
Медаль Белодед - первая для Украины в женском дзюдо на Олимпиадах
Токио-2020
14:40
Лесюк: «Татами не прощает ошибок»
Лесюк: «Татами не прощает ошибок»
Токио-2020
14:20
Белодед продолжила свою серию без побед на турнирах
Белодед продолжила свою серию без побед на турнирах
Токио-2020
13:55
Дарья Белодед завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио
Тема дня Дарья Белодед завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио
Токио-2020
12:55
Лесюк упустил шанс побороться за бронзу на Олимпийских играх
Лесюк упустил шанс побороться за бронзу на Олимпийских играх
Токио-2020
12:03
Белодед не смогла выйти в финал Олимпиады
Белодед не смогла выйти в финал Олимпиады
Токио-2020
11:35
Лесюк проиграл в четвертьфинале, но попал в утешительные схватки за бронзу Олимпийских игр
Лесюк проиграл в четвертьфинале, но попал в утешительные схватки за бронзу Олимпийских игр
Токио-2020
08:05
Белодед вышла в полуфинал Олимпиады
Белодед вышла в полуфинал Олимпиады
Токио-2020
08:00
Причина не в COVID или допинге. Алжирский дзюдоист снялся с Олимпиады, узнав имя соперника
Причина не в COVID или допинге. Алжирский дзюдоист снялся с Олимпиады, узнав имя соперника
Токио-2020
23 июля 18:58
Все новости

Популярные новости

Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Борьба
19 июля 14:30
163
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 15:05
12
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 09:37
38
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 11:05
7
Все новости