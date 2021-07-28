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Ньябали дисквалифицироали за фол против соперника

Украинец не согласен с решением судей
Olympics Токио-2020
10:33
Ньябали дисквалифицироали за фол против соперника
Кеджау Ньябали / фото - Getty Images

Украинский дзюдоист в весовой категории до 90 килограмм Кеджау Ньябали завершил выступления на Олимпиаде в Токио во втором круге. На прошлых Играх в Рио украинцу не удалось пройти первого соперника.

Соперником Ньябали был серебряный призер чемпионата мира из Узбекистана Давлат Бобонов. На 2-й минуте схватки Кеджау, по мнению судей, выполнил неправильный болевой прием на локоть, из-за чего его соперник закричал.

Судьи приняли решение дисквалифицировать украинца. Сам Ньябали с решением не согласен.

«Реакция тренера? Что там ничего не было. Это был риск, не надо было рисковать. Я не видел в этом риска, а лишь обычный прием и атаку, на которой затем можно заработать замечания сопернику. Не чувствую усталости. Мне кажется, что это судейская ошибка, но надо пересмотреть, может сейчас я так говорю, потому что не видел. Посмотрю – скажу. Очень обидно так заканчивать этот турнир.

Не хочу оправдываться. К сожалению, я проиграл. Просто я не проиграл, не понимаю. Может быть, судьи правы, а я пытаюсь оправдываться. Проиграл - так проиграл, подняли руку не мою. Мне очень жаль».

Напомним, Дарья Белодед принесла Украине первую медаль.

 

Антон Кривенко
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