Турчин проиграла во втором круге Олимпийских игр-2020

Украинская дзюдоистка уступила представительнице Нидерландов в «голден скор»

Анастасия Турчин

Украинская дзюдоистка Анастасия Турчин завершила выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В весовой категории до 78 кг Турчин прошла первый раунд, победив «иппоном» представительницу Эквадора Ванессу Чалу, однако уже в следующем круге уступила дзюдоистке из Нидерландов Гуше Стенхейс. В основное время никто очков не набирал, а вот в «голден скоре» сопернице украинки удалось провести «вазари».

30 июня на Олимпиаде выступят еще два представителя Украины в дзюдо – Яков Хаммо и Елизавета Каланина.

Напомним, единственная украинская медаль в дзюдо в Токио-2020 на счету Дарьи Белодед. А вот Георгий Зантарая вновь не сумела проявить себя на Олимпийских играх.