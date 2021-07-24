Белодед наградили первой украинской медалью Токио-2020. Фото
«Твое олимпийское золото впереди». Зеленский поздравил Белодед
Президент Украины гордится 20-летней дзюдоисткой
24 июля 16:30
Фото: Facebook Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поздравил дзюдоистку Дарью Белодед с завоеванием бронзовой медали Олимпийских игр-2020 в Токио:
«Поздравляю Дарью Белодед с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио! Верю, что эта награда положит хорошее начало успехам украинских олимпийцев на соревнованиях! Гордимся настойчивостью Дарьи! Твое олимпийское «золото» еще впереди!»
Комментируя завоевание бронзы, Белодед рассказала, кто помог ей настроиться на схватку за третье место после проигрыша в полуфинале.
Напомним, медаль Белодед – четвертая для украинских дзюдоистов в истории Олимпийских игр.
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