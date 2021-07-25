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Зантарая проиграл чемпиону Европы-2018 в 1/8 финала ОИ-2020

Георгий остался без олимпийской медали
Olympics Токио-2020
08:26
Зантарая проиграл чемпиону Европы-2018 в 1/8 финала ОИ-2020
Георгий Зантарая

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая завершил выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В 1/8 финала 33-летний Зантарая в категории до 66 кг проиграл чемпиону Европы-2018 из Словении Адриану Гомбочу. За 30 секунд до конца схватки соперник украинца провел прием, за который получил «вазари».

Таким образом титулованный украинский дзюдоист вновь остался без олимпийской медали. Тем не менее, как бы удивительно это не было, в Токио Зантарая впервые в карьере выиграл олимпийскую схватку. В Лондоне-2012 и Рио-2016 он сенсационно уступал уже в первом раунде.

Напомним, дзюдоистка Дарья Белодед завоевала пока что единственную медаль Украины.

Сергей Остапенко
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Георгий Зантарая

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