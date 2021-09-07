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Украина киберспортивная. Как прошел первый год для нового вида спорта

Более 1 000 000 гривен призовых от официального спонсора Федерации, компании Parimatch Ukraine
Киберспорт
19:25
Украина киберспортивная. Как прошел первый год для нового вида спорта

7 сентября 2020 года киберспорт был признан видом спорта в Украине. Всего за год прошли 100+ турниров, в которых приняли участие более 14 тысяч участников-киберспортсменов. Охваты Чемпионата Украины достигли отметки в 10 миллионов просмотров. Было разыграно более 2,5 миллионов гривен призовых. Из них более половины было разыграно в соревнованиях проводимых совместно с официальным спортивным спонсором Федерации киберспорта Украины (UESF) Parimatch Ukraine (Чемпионат Украины - 1 млн грн, Кубок Украины - 250 тыс. грн). Именно Кубок Украины, организованный Федерацией, вошел в историю как самый масштабный кибертурнир страны за последние несколько лет, он собрал 1525 участников. Таким образом Федерация, которой присвоен статус национальной, объединила крупнейшие города Украины.


Федерация киберспорта Украины (UESF) за год смогла вывести соревнования на совершенно новый уровень. Активно продолжается популяризация киберспорта который, не исключено, вполне могут включить даже в Олимпийские виды спорта. И когда это произойдет, у нас уже будут спортсмены, которые смогут достойно представить страну на Играх. В Национальном университете физического воспитания и спорта Украины при поддержке UESF прошлого года открыта киберспортивная магистратура, а в этом году уже открыт бакалаврат.

Артур Ермолаев (член правления, вице-президент UESF):

«7 сентября украинский киберспорт отмечает знаменательное событие - годовщину признания киберспорта официальным видом спорта. Мы гордимся, что команда Федерации добилась этого статуса. За этот год UESF плодотворно работала и прилагала максимум усилий для развития киберспорта в Украине. Спасибо за поддержку нашим партнерам и Государству, каждому игроку и болельщику. Впереди еще много планов и событий, турниров и встреч. Мы верим, что с каждым годом мы будем себя превосходить, масштабироваться и развиваться!»

За последние время компания Parimatch Ukraine поддержала ряд инициатив UESF, среди которых популярный социальный онлайн-проект "CyberUP: Учись! Тренируйся! Побеждай!". Это соревнования, которые популяризируют физическую подготовку, эрудицию и здоровье киберспортсменов. Во время футбольного Евро 2020 компания запустила по Украине уникальную кибер фуру-трансформер, которая объехала 11 городов - в каждом были проведены турниры по дисциплинам Dota 2 и CS:GO для всех желающих. Киберспортивные зоны работали на фестивале Atlas Weekend.

Не менее важным является и запуск Федерацией собственной украинской студии для трансляции национальных и международных турниров, таких как WePlay AniMajor, StarLadder RMR и другие.

Павел Кожухарь (директор по развитию бизнеса Parimatch Ukraine):

« Как технологическая и инновационная компания мы всегда поддерживали киберспорт и можем сказать, что признание его официальным видом спорта открыло много новых возможностей. Вместе с UESF всего за год мы смогли сделать много полезного и увеличить поддержку киберспорта. Украина уже была известна на киберспортивной карте мира, а сейчас стало еще больше турниров, игроков и фанатов. Мы видим, как необходимо развиваться дальше и уверены, что вскоре нас ожидают значительные достижения.»

Если таких результатов было достигнуто лишь за год, можно только представить, что нас ожидает в будущем. О киберспортивной Украине уже говорят в мире и это только начало.

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