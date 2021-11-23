КЦА FAU проведет официальные соревнования по дисциплине тайм-аттак в киберспортивнном формате
XSPORT стал партнером Национальной серии Украины по цифровому тайм-аттак 2021 – НС «X-team Time Attack»
Крупнейший мультиспортивный портал страны будет оказывать проекту информационную поддержку
16:05
XSPORT / Фото - XSPORTСамый крупный украинский мультиспортивный портал XSPORT совместно с Комиссией цифрового автоспорта работает для популяризации киберспорта в Украине.
Весной 2020 года Автомобильная федерация Украины создала Комиссию цифрового автоспорта (КЦА). Под эгидой КЦА проводятся национальные соревнования с цифрового автоспорта. Присоединиться к турнирам могут киберспортсмены любого возраста и уровня – от новичков до мировых звезд.
21 ноября 2021 года для всех желающих стартовала Национальная серия Украины по цифровому тайм-аттак 2021 – НС «X-team Time Attack», одним из партнеров которой выступает мультиспортивный портал XSPORT. Серия проводится с целью развития и популяризации киберспорта в Украине.
Свой комментарий по этому поводу дала председатель КЦА ФАУ Ирина Кравец.
«Тайм-аттак в цифровом автоспорте проводится впервые. Это одна из дисциплин реального автоспорта, которая перешла в цифровой формат. Смысл данной дисциплины в установлении лучшего времени круга, то есть, по сути это напоминает квалификационные заезды перед гонкой, но с той особенностью, что на трассе одновременно пребывает 4-5 пилотов, остальные ожидают в боксах, чтобы не мешать друг другу на трассе».
«Конечно, нужно признать, что тайм-аттак не такая зрелищная дисциплина, как классические гонки с одновременным стартом, но в том и суть развития различных дисциплин цифрового автоспорта. Нельзя ограничиваться исключительно кольцевыми гонками на кузовах».
«Для выступления в тайм аттак КЦА ФАУ предоставила пилотам не стандартный кузовной автомобиль, а прототип Radical SR-8, который позволяет ехать очень быстро и справиться с ним может не каждый пилот. Поэтому на старт выходят действительно опытные пилоты, надеемся, что их ряды будут пополняться по мере роста мастерства пилотирования».
Крупнейший мультиспортивный портал Украины XSPORT стал партнером НС «X-team Time Attack» и будет оказывать проекту информационную поддержку. Аудитория XSPORT – настоящие ценители спорта, а журналисты – профессионалы своего дела. Поэтому сотрудничество XSPORT и КЦА ФАУ будет способствовать активному развитию и популяризации цифрового автоспорта в Украине. Вместе мы сделаем так, чтобы киберспорт в Украине шел в ногу со временем и стремительно развивался!
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