XSPORT стал партнером Национальной серии Украины по цифровому тайм-аттак 2021 – НС «X-team Time Attack»

Крупнейший мультиспортивный портал страны будет оказывать проекту информационную поддержку



XSPORT / Фото - XSPORT

«Тайм-аттак в цифровом автоспорте проводится впервые. Это одна из дисциплин реального автоспорта, которая перешла в цифровой формат. Смысл данной дисциплины в установлении лучшего времени круга, то есть, по сути это напоминает квалификационные заезды перед гонкой, но с той особенностью, что на трассе одновременно пребывает 4-5 пилотов, остальные ожидают в боксах, чтобы не мешать друг другу на трассе».

«Конечно, нужно признать, что тайм-аттак не такая зрелищная дисциплина, как классические гонки с одновременным стартом, но в том и суть развития различных дисциплин цифрового автоспорта. Нельзя ограничиваться исключительно кольцевыми гонками на кузовах».

«Для выступления в тайм аттак КЦА ФАУ предоставила пилотам не стандартный кузовной автомобиль, а прототип Radical SR-8, который позволяет ехать очень быстро и справиться с ним может не каждый пилот. Поэтому на старт выходят действительно опытные пилоты, надеемся, что их ряды будут пополняться по мере роста мастерства пилотирования».

Самый крупный украинский мультиспортивный портал XSPORT совместно с Комиссией цифрового автоспорта работает для популяризации киберспорта в Украине.Весной 2020 года Автомобильная федерация Украины создала Комиссию цифрового автоспорта (КЦА). Под эгидой КЦА проводятся национальные соревнования с цифрового автоспорта. Присоединиться к турнирам могут киберспортсмены любого возраста и уровня – от новичков до мировых звезд.21 ноября 2021 года для всех желающих стартовала Национальная серия Украины по цифровому тайм-аттак 2021 – НС «X-team Time Attack», одним из партнеров которой выступает мультиспортивный портал XSPORT. Серия проводится с целью развития и популяризации киберспорта в Украине.Свой комментарий по этому поводу дала председатель КЦА ФАУКрупнейший мультиспортивный портал Украины XSPORT стал партнером НС «X-team Time Attack» и будет оказывать проекту информационную поддержку. Аудитория XSPORT – настоящие ценители спорта, а журналисты – профессионалы своего дела. Поэтому сотрудничество XSPORT и КЦА ФАУ будет способствовать активному развитию и популяризации цифрового автоспорта в Украине. Вместе мы сделаем так, чтобы киберспорт в Украине шел в ногу со временем и стремительно развивался!