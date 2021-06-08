Федор Емельяненко подтвердил, что может подраться с Оверимом и Дос Сантосом
Снова в кикбоксинг? Оверим заключил соглашение с Glory Kickboxing
Ветеран ММА вернется на ринг в 2021 году
20:14
Алистар Оверим / Фото - goodfonНидерландский ветеран ММА, выступающий в тяжелом дивизионе, голландец Алистар Оверим (47-19) подписал контракт с промоушеном кикбоксерских поединков Glory Kickboxing.
Соглашение с Оверимом заключено на несколько боев. Дата дебюта в промоушене еще неизвестна, но ожидается, что он состоится в 2021 году. Об этом в Twitter сообщил журналист Ариэль Хельвани.
Напомним, Оверим был подписан UFC в 2011 году, однако ему так и не удалось стать обладателем пояса. Последний поединок ветеран смешанных единоборств провел 6 февраля, досрочно проиграв россиянину Александру Волкову. После этого фиаско промоушен разорвал соглашение с 41-летним бойцом.
Комментарии 0