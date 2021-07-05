А он точно сфокусирован на Порье? Макгрегор заговорил о своей одержимости деньгами

10 июля ирландцу предстоит провести, возможно, главный бой в карьере

Конор Макгрегор / Фото: meme-arsenal.com

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор (22-5) рассказал о двух своих одержимостях:

«У меня есть нездоровая одержимость – тратить деньги. И у меня есть здоровая одержимость – делать деньги».

Подобная риторика привычная для Макгрегора, однако все равно странно, что он так говорит перед боем против Дастина Порье (27-6), который состоится уже 10 июля. В их прошлой встрече ирландец уступил нокаутом во втором раунде, а затем «свалил» это поражение на то, что не был сфокусирован на подготовке к поединку.