Оливейра намерен спуститься в полулегкий дивизион ради титульного поединка
А оно того стоит? Оливейра назвал суммы гонораров бойцов UFC
Лидер легкого дивизиона удивил фанатов промоушена
19:58
Чарльз Оливейра / Фото - mmamaniaЧемпион UFC в легком дивизионе Чарльз Оливейра (31-8-1) поведал о зарплатах бойцов в сильнейшей лиги ММА мира. Цитирует бразильца Bloodyelbow.
«На самом деле мы не получаем 50 тысяч долларов за бой. Выходит около 15-20 тысяч. Тем более, что я живу в Бразилии и перевожу призовые туда. Там приходится менять валюту. Это тоже потери. Люди думают, что я богат, но это не так. Но я все равно стану богатым, получу долю с оплаты за просмотр, сейчас я нахожусь на том уровне, когда могу зарабатывать серьезные деньги. На днях я прочитал статью, в которой говорилось, что мне заплатили 90 тысяч долларов или что-то в этом роде, и я сказал: «Если это случилось, то меня ограбили, потому эти деньги до меня не дошли».
Ранее Оливейра заявил, что ради титульного поединка может спуститься в полулегкий дивизион.
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