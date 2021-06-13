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А старичок еще может! Диас дал очень тяжелый бой Эдвардсу

Но вырвать победу не сумел
MMA
08:25
А старичок еще может! Диас дал очень тяжелый бой Эдвардсу
Нейт Диас / фото - usatoday.com

В Глендейле штат Аризона, США в рамках UFC 263 состоялся один из самых ожидаемых поединков этого лета. Любимец американской публики Нейт Диас (20-13) вернулся в октагон ради поединка с третьим номером полусреднего веса Леоном Эдвардсом (19-3), который идет на серии из побед с 2016 года.

Несмотря на предположения многих экспертов и топовых бойцов промоушена, Диас выдал фантастический поединок.

С первых секунд боя британец занял центр октагона и стал поддавливать Диаса к сетке, разбивая переднюю ногу жесткими лоукиком. Американец терпел и кривлялся в своем фирменном стиле, но в стойке ничего не мог противопоставить Эдвардсу.

Было очевидно, что британец не станет лезть в партер к Нейту, и даже после успешных тейкдаунов Эдвардс быстро вставал и продолжал разбирать оппонента в стойке.

Второй и раунд прошел в том же стиле: Эдвердс избивал – Диас терпел. К началу четвертой пятиминутки американец здорово нахватался локтей и, казалось, что один акцентированный удал в голову выключит Диасу свет, но Нейт не зря славиться своим кардио и чугунным подбородком.

В финальном раунде Диас, несмотря на ручьи крови, не стеснялся лезть в размен. Эдвардс явно устал, а у Нейта еще был хороший запас батареи.

На последних минутах боя Диас словил Леона на мощный левый кросс и британец «заплясал» на ногах. Нейт бросился добивать потрясенного Эдвердса, но не успел.

Как итог: победа Эдвардса единогласным решением судей: 49-46, 49-46, 49-46.

Напомним, Диас закурил косяк прямо на пресс-конференции перед боем.

Михаил Рыбак
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Теги

Нэйт Диас Леон Эдвардс

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