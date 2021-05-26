Абдель-Азиз: «Макгрегор – элитная проститутка»

Конор Макгрегор / Фото: USATODAY.com

Менеджер экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (29-0) Али Абдель-Азиз утверждает, что Конор Макгрегор (22-5) превратился в «проститутку». Слова Хабиба приводит портал irishpost.com.



Это говорит о том, что бойцы дерутся с ним чтобы получить шумиху. Круто драться с Макгрегором, но они не понимают, что он не побеждал три года. Да, ты можешь заработать, когда дерешься с Конором Макгрегором, ведь он важная шишка. Но как долго это еще будет продолжаться?».