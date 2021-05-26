Опубликован официальный постер третьего боя Макгрегор – Порье
Абдель-Азиз: «Макгрегор – элитная проститутка»
Али рассказал, что все хотят от Конора
17:19
Конор Макгрегор / Фото: USATODAY.com
Менеджер экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (29-0) Али Абдель-Азиз утверждает, что Конор Макгрегор (22-5) превратился в «проститутку». Слова Хабиба приводит портал irishpost.com.
«Он как элитная проститутка. Теперь люди хотят выйти с ним, чтобы показать как они ходят с милой девушкой. Он – это милая девушка, и после того как ты был с ней, то ты можешь сказать другим девушкам: «У меня была эта красотка. Хотите встречаться со мной?»
Это говорит о том, что бойцы дерутся с ним чтобы получить шумиху. Круто драться с Макгрегором, но они не понимают, что он не побеждал три года. Да, ты можешь заработать, когда дерешься с Конором Макгрегором, ведь он важная шишка. Но как долго это еще будет продолжаться?».
Напомним, ранее Хабибу предлагали 100 млн долларов за поединок с Флойдом Мейвезером.
Комментарии 0