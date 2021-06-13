Адесанья разобрал на запчасти Веттори в реванше

У нигерийца уже две победы в карьере над итальянцем





Адесанья разбил Веттори / Фото: twitter.com/ufc

В главном событии шоу UFC 263 в Глендейле (США) чемпион среднего веса нигериец Исраэль Адесанья (21-1) выиграл решением судей у итальянца Марвина Веттори (17-5-1).



Поединок оказался очень однообразным, поскольку Веттори пытался проводить тейкдауны, но это получалось у него очень редко. Большую часть времени схватка проходила в стойке, где Адесанья разбивал итальянка лоу-киками, хайкиками, апперкотами и боковыми.В ответ Марвин пытался доносит оверхенды, но от них нигериец легко уходил.

По итогам пяти раундов судьи отдали победу Адесанье: 50:45, 50:45, 50:45.

Более детально о поединке можно прочесть в нашей онлайн трансляции.