Нас ждет огненный реванш! Адесанья и Веттори едва не устроили потасовку на пресс-конференции
Адесанья разобрал на запчасти Веттори в реванше
У нигерийца уже две победы в карьере над итальянцем
08:35
Адесанья разбил Веттори / Фото: twitter.com/ufc
В главном событии шоу UFC 263 в Глендейле (США) чемпион среднего веса нигериец Исраэль Адесанья (21-1) выиграл решением судей у итальянца Марвина Веттори (17-5-1).
Поединок оказался очень однообразным, поскольку Веттори пытался проводить тейкдауны, но это получалось у него очень редко. Большую часть времени схватка проходила в стойке, где Адесанья разбивал итальянка лоу-киками, хайкиками, апперкотами и боковыми.В ответ Марвин пытался доносит оверхенды, но от них нигериец легко уходил.
По итогам пяти раундов судьи отдали победу Адесанье: 50:45, 50:45, 50:45.
Более детально о поединке можно прочесть в нашей онлайн трансляции.
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