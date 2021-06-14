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Адесанья следующую защиту титула проведет против Уиттакера

Президент UFC подтвердил организацию мегафайта в среднем дивизионе


MMA
09:16
Адесанья следующую защиту титула проведет против Уиттакера
Адесанья и Уиттакер / Фото - UFC
Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что следующим соперником чемпиона промоушена в среднем дивизионе новозеландца Исраэля Адесаньи (21-1) станет австралиец Роберт Уиттакер (23-5). 

По словам американского функционера, противостояние может состояться осенью этого года.

Цитирует Уайта bjpenn.com.

«Еще за два или три дня до боя с Веттори, мы получили известие от Адесаньи, что он хочет драться в октябре. Этот парень еще не провел бой, а уже говорит о следующем поединке. Мне это нравится, Исраэль стал очень крутым чемпионом. Так что нам нужно выяснить как можно скорее позицию Уиттакера в этом вопросе. Я слышал, что говорили о Новой Зеландии или Австралии? Я очень в этом сомневаюсь. Это все равно, что спросить, сможем ли мы провести турнир в Канаде в октябре? Думаю, эти страны сейчас находятся в равных условиях».

Отметим, что Адесанья в октябре 2019 года нокаутировал Уиттакера, отобрав у того чемпионский титул. С тех пор Роберт победил Даррена ТиллаДжареда Каннонира и Келвина Гастелума.

Напомним, ранее Адесанья в реванше уверенно победил Марвина Веттори.

Владимир Кириченко
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Теги

Исраэль Адесанья Роберт Уиттакер Дэйна Уайт

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