«Рокки» дал совет Макгрегору
Адесанья: «То, что произошло с Макгрегором – случайность»
Чемпион UFC считает, что ирландец и американец подерутся вновь
20:51
Исраэль Адесанья / Фото: Tiwtter бойца
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (21-1) поделился мнением о поединке Дастин Порье (28-6) – Конор Макгрегор (22-6), который завершился победой первого:
«Да, это был отличный бой. Мне понравилось то, как Конор себя проявил. Но это одна из причин, почему я не берусь делать гильотину, поскольку Юджин говорит, если ты оплошаешь с гильотиной, то окажешься внизу. Проблема именно в этом. Хотя захват у него получился плотным. Он был действительно плотным, но ему помешала клетка, из-за чего Дастин смог защититься от того, чтобы Конор не забросил ноги, закрыв гард. Затем там был момент, когда Дастин, находясь сверху, бросал бомбы. Темп был просто великолепным. Тот темп, с которым он швырял удары, сбивал Конора с толку.
Нужно отдать должное и Конору: находясь на спине, он пробивал сумасшедшие локти. То, что произошло – гребанная случайность. Дастин считает, что он сделал удачную подставку, тогда как Конор с этим не согласен. Да уж, сумасшедший бой. Они определенно сделают это снова. Они вновь подерутся, и мы все будем смотреть».
Напомним, Порье доминировал в бою, однако причиной его остановки стала жуткая травма Макгрегора. «Бриллиант» считает, что это карма. «Ноториус» же хочет четвертого поединка с Дастином.
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