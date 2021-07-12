Адесанья: «То, что произошло с Макгрегором – случайность»

Исраэль Адесанья / Фото: Tiwtter бойца

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (21-1) поделился мнением о поединке Дастин Порье (28-6) – Конор Макгрегор (22-6), который завершился победой первого:

Нужно отдать должное и Конору: находясь на спине, он пробивал сумасшедшие локти. То, что произошло – гребанная случайность. Дастин считает, что он сделал удачную подставку, тогда как Конор с этим не согласен. Да уж, сумасшедший бой. Они определенно сделают это снова. Они вновь подерутся, и мы все будем смотреть».